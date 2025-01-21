https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/lewis-hamiltonin-yeni-takimi-ferrarideki-ilk-gun-pozu-icimden-bir-parca-her-zaman-kirmizida-yarisma-1092889738.html

Lewis Hamilton'dan yeni takımı Ferrari'deki ilk gün pozu: İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu

Lewis Hamilton'dan yeni takımı Ferrari'deki ilk gün pozu: İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu

Sputnik Türkiye

Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, bu sezon Mercedes'ten ayrılarak yeni takımı Ferrari'ye geçti. Hamilton, Ferrari pilotu olarak... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

lewis hamilton

formula 1 (f1)

mercedes

ferrari

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İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, bu sezon Mercedes takımından ayrılarak Ferrari ile imzaladı. Ferrari takımının merkezi İtalya'nın Maranello kentindeki tesislere dün gelen Hamilton, yeni takımıyla ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hamilton takımın tesislerinin girişi önünde kırmızı bir Ferrari ile poz verdi. Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçerek "hayalini gerçekleştirdiğini" ifade edip pozuyla birlikte Ferrari'deki ilk resmi gününün "bu ikonik takımın tarihinde yeni bir dönemi" işaret ettiğini vurguladı. 40 yaşındaki Hamilton, dün Maranello'daki Ferrari tesislerinde yeni takımıyla ilk sezon hazırlıklarına başladı. 'İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu'Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, geçen yılın Ocak ayında Ferrari ile sözleşme imzalamış ancak Mercedes'le sözleşmesi sebebiyle 2024'ün sonuna kadar beklemek durumunda kalmıştı. Hamilton, fotoğrafıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında "Bazı günleri sonsuza dek hatırlayacağınızı biliyorsunuz ve bugün, bir Ferrari sürücüsü olarak ilk günüm, o günlerden biri" ifadelerini kullandı. Hamilton açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:Hamilton, hafta sonu Ferrari'nin Fiorano test pistinde 2023 F1 aracını sürmesi bekleniyor ve 19 Şubat'ta 2025 Ferrari'nin lansmanından önce Barselona'da birkaç gün daha test sürüşleri yapacak.

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lewis hamilton, formula 1 (f1), mercedes, ferrari