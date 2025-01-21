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Lewis Hamilton'dan yeni takımı Ferrari'deki ilk gün pozu: İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu
Lewis Hamilton'dan yeni takımı Ferrari'deki ilk gün pozu: İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu
Sputnik Türkiye
Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, bu sezon Mercedes'ten ayrılarak yeni takımı Ferrari'ye geçti. Hamilton, Ferrari pilotu olarak... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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spor
lewis hamilton
formula 1 (f1)
mercedes
ferrari
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İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, bu sezon Mercedes takımından ayrılarak Ferrari ile imzaladı. Ferrari takımının merkezi İtalya'nın Maranello kentindeki tesislere dün gelen Hamilton, yeni takımıyla ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hamilton takımın tesislerinin girişi önünde kırmızı bir Ferrari ile poz verdi. Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçerek "hayalini gerçekleştirdiğini" ifade edip pozuyla birlikte Ferrari'deki ilk resmi gününün "bu ikonik takımın tarihinde yeni bir dönemi" işaret ettiğini vurguladı. 40 yaşındaki Hamilton, dün Maranello'daki Ferrari tesislerinde yeni takımıyla ilk sezon hazırlıklarına başladı. 'İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu'Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, geçen yılın Ocak ayında Ferrari ile sözleşme imzalamış ancak Mercedes'le sözleşmesi sebebiyle 2024'ün sonuna kadar beklemek durumunda kalmıştı. Hamilton, fotoğrafıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında "Bazı günleri sonsuza dek hatırlayacağınızı biliyorsunuz ve bugün, bir Ferrari sürücüsü olarak ilk günüm, o günlerden biri" ifadelerini kullandı. Hamilton açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:Hamilton, hafta sonu Ferrari'nin Fiorano test pistinde 2023 F1 aracını sürmesi bekleniyor ve 19 Şubat'ta 2025 Ferrari'nin lansmanından önce Barselona'da birkaç gün daha test sürüşleri yapacak.
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lewis hamilton, formula 1 (f1), mercedes, ferrari
lewis hamilton, formula 1 (f1), mercedes, ferrari

Lewis Hamilton'dan yeni takımı Ferrari'deki ilk gün pozu: İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu

11:25 21.01.2025 (güncellendi: 11:27 21.01.2025)
© Fotoğraf : Lewis Hamilton sosyal medyaFotoğraf: Andre D. Wagner
Fotoğraf: Andre D. Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
Fotoğraf: Andre D. Wagner
© Fotoğraf : Lewis Hamilton sosyal medya
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Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, bu sezon Mercedes'ten ayrılarak yeni takımı Ferrari'ye geçti. Hamilton, Ferrari pilotu olarak Maranello'daki ilk gününde poz vererek bir kare fotoğraf paylaştı. Hamilton "İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu" mesajını paylaştı.
İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, bu sezon Mercedes takımından ayrılarak Ferrari ile imzaladı. Ferrari takımının merkezi İtalya'nın Maranello kentindeki tesislere dün gelen Hamilton, yeni takımıyla ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hamilton takımın tesislerinin girişi önünde kırmızı bir Ferrari ile poz verdi.
Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçerek "hayalini gerçekleştirdiğini" ifade edip pozuyla birlikte Ferrari'deki ilk resmi gününün "bu ikonik takımın tarihinde yeni bir dönemi" işaret ettiğini vurguladı. 40 yaşındaki Hamilton, dün Maranello'daki Ferrari tesislerinde yeni takımıyla ilk sezon hazırlıklarına başladı.

'İçimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu'

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, geçen yılın Ocak ayında Ferrari ile sözleşme imzalamış ancak Mercedes'le sözleşmesi sebebiyle 2024'ün sonuna kadar beklemek durumunda kalmıştı. Hamilton, fotoğrafıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında "Bazı günleri sonsuza dek hatırlayacağınızı biliyorsunuz ve bugün, bir Ferrari sürücüsü olarak ilk günüm, o günlerden biri" ifadelerini kullandı.
Hamilton açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Kariyerimde hiç mümkün olduğunu düşünmediğim şeyleri başaracak kadar şanslıydım, ancak içimden bir parça her zaman kırmızıda yarışma hayalini tutundu. Bugün bu hayali gerçekleştirdiğim için bundan daha mutlu olamazdım. Bugün bu ikonik takımın tarihinde yeni bir döneme başlıyoruz ve birlikte nasıl bir hikaye yazacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum."

Hamilton, hafta sonu Ferrari'nin Fiorano test pistinde 2023 F1 aracını sürmesi bekleniyor ve 19 Şubat'ta 2025 Ferrari'nin lansmanından önce Barselona'da birkaç gün daha test sürüşleri yapacak.
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