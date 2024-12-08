https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/formula-1-abu-dabide-kazanan-lando-norris-oldu-1091300200.html
Formula 1 Abu Dabi'de kazanan Lando Norris oldu
Formula 1 Abu Dabi'de kazanan Lando Norris oldu
Sputnik Türkiye
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son ayağı olan Abu Dabi Grand Prix'ini Mclaren pilotu Lando Norris kazandı. 58 turdan oluşan yarışta Lando Norris 1 saat 26... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T18:57+0300
2024-12-08T18:57+0300
2024-12-08T19:03+0300
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yarışma
lando norris
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 24. yarışı Abu Dabi Grand Prix'inde Lando Norris galip geldi.5 bin 281 kilometrelik Abu Dabi Grand Prix'ini Mclaren pilotu Lando Norris kazandı. 58 turdan oluşan yarışta Lando Norris 1 saat 26 dakika 33 saniyede birinci olurken, Ferrari pilotu Carlos Sainz ikinci, Ferrari'nin diğer pilotu Leclerc ise üçüncü olarak yarışı bitirdi. Mclaren galibiyetle takımlar klasmanında şampiyon oldu.Redbull pilotu Max Verstappen pilotlar klasmanında 22.yarışta şampiyon olurken Lando Norris ikinci olarak sezonu tamamladı. Takımlar klasmanında ise Mclaren birinci olurken Ferrari ikinci olabildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/formula-1-bakude-kazanan-oscar-piastri-oldu-1088043441.html
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formula 1 kim kazandı, f1 izle, formula 1 puan durumu
Formula 1 Abu Dabi'de kazanan Lando Norris oldu
18:57 08.12.2024 (güncellendi: 19:03 08.12.2024)
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son ayağı olan Abu Dabi Grand Prix'ini Mclaren pilotu Lando Norris kazandı. 58 turdan oluşan yarışta Lando Norris 1 saat 26 dakika 33 saniyede birinci olurken, Ferrari pilotu Carlos Sainz ikinci, Ferrari'nin diğer pilotu Leclerc ise üçüncü olarak yarışı bitirdi. Mclaren galibiyetle takımlar klasmanında şampiyon oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 24. yarışı Abu Dabi Grand Prix'inde Lando Norris galip geldi.
5 bin 281 kilometrelik Abu Dabi Grand Prix'ini Mclaren pilotu Lando Norris kazandı. 58 turdan oluşan yarışta Lando Norris 1 saat 26 dakika 33 saniyede birinci olurken, Ferrari pilotu Carlos Sainz ikinci, Ferrari'nin diğer pilotu Leclerc ise üçüncü olarak yarışı bitirdi. Mclaren galibiyetle takımlar klasmanında şampiyon oldu.
Redbull pilotu Max Verstappen pilotlar klasmanında 22.yarışta şampiyon olurken Lando Norris ikinci olarak sezonu tamamladı. Takımlar klasmanında ise Mclaren birinci olurken Ferrari ikinci olabildi.