https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/formula-1-abu-dabide-kazanan-lando-norris-oldu-1091300200.html

Formula 1 Abu Dabi'de kazanan Lando Norris oldu

Formula 1 Abu Dabi'de kazanan Lando Norris oldu

Sputnik Türkiye

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son ayağı olan Abu Dabi Grand Prix'ini Mclaren pilotu Lando Norris kazandı. 58 turdan oluşan yarışta Lando Norris 1 saat 26... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T18:57+0300

2024-12-08T18:57+0300

2024-12-08T19:03+0300

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abu dabi

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lando norris

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 24. yarışı Abu Dabi Grand Prix'inde Lando Norris galip geldi.5 bin 281 kilometrelik Abu Dabi Grand Prix'ini Mclaren pilotu Lando Norris kazandı. 58 turdan oluşan yarışta Lando Norris 1 saat 26 dakika 33 saniyede birinci olurken, Ferrari pilotu Carlos Sainz ikinci, Ferrari'nin diğer pilotu Leclerc ise üçüncü olarak yarışı bitirdi. Mclaren galibiyetle takımlar klasmanında şampiyon oldu.Redbull pilotu Max Verstappen pilotlar klasmanında 22.yarışta şampiyon olurken Lando Norris ikinci olarak sezonu tamamladı. Takımlar klasmanında ise Mclaren birinci olurken Ferrari ikinci olabildi.

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