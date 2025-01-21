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Lavrov: Ermenistan, Rusya'nın doğal stratejik ortağı ve müttefiki
Lavrov: Ermenistan, Rusya'nın doğal stratejik ortağı ve müttefiki
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la bir araya geldi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ı Rusya'nın doğal stratejik ortağı ve müttefiki olarak niteledi.Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la görüşmesinin başında konuşan Lavrov, "Geçen yıl ikili ilişkiler açısından zor geçti. Bugün, açık bir şekilde, Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Paşinyan'ın sürdürdüğü atmosferde gündemde yer alan, bizler için, Rusya için önem arz eden konuları istişare edeceğiz" dedi.Rusya ve Ermenistan'ın mevcut sorunları yapıcı bir şekilde ele aldığından emin olduğunu söyleyen Lavrov, Ermeni halkıyla, doğal stratejik ortakları ve müttefikleri olan Ermenistan'la kardeşlik ilişkilerine her zaman değer verdiklerini vurguladı.Lavrov, Rusya'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için 2020 ve 2022 yıllarında üç ülkenin liderleri tarafından yapılan anlaşmaları ileri taşıyacak tüm alanlarda gereken katkıyı sunmaya hazır olduğunun da altını çizdi.
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azerbaycan, ermenistan, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ararat mirzoyan, rusya-ermenistan ilişkileri, moskova
azerbaycan, ermenistan, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ararat mirzoyan, rusya-ermenistan ilişkileri, moskova

Lavrov: Ermenistan, Rusya'nın doğal stratejik ortağı ve müttefiki

13:46 21.01.2025
© Fotoğraf : press office of MoD of RFГлавы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян на встрече (21 января 2025). Москва
Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян на встрече (21 января 2025). Москва - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Fotoğraf : press office of MoD of RF
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ı Rusya'nın doğal stratejik ortağı ve müttefiki olarak niteledi.

Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la görüşmesinin başında konuşan Lavrov, "Geçen yıl ikili ilişkiler açısından zor geçti. Bugün, açık bir şekilde, Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Paşinyan'ın sürdürdüğü atmosferde gündemde yer alan, bizler için, Rusya için önem arz eden konuları istişare edeceğiz" dedi.

Rusya ve Ermenistan'ın mevcut sorunları yapıcı bir şekilde ele aldığından emin olduğunu söyleyen Lavrov, Ermeni halkıyla, doğal stratejik ortakları ve müttefikleri olan Ermenistan'la kardeşlik ilişkilerine her zaman değer verdiklerini vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için 2020 ve 2022 yıllarında üç ülkenin liderleri tarafından yapılan anlaşmaları ileri taşıyacak tüm alanlarda gereken katkıyı sunmaya hazır olduğunun da altını çizdi.
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