https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/lavrov-ermenistan-rusyanin-dogal-stratejik-ortagi-ve-muttefiki-1092901485.html

Lavrov: Ermenistan, Rusya'nın doğal stratejik ortağı ve müttefiki

Lavrov: Ermenistan, Rusya'nın doğal stratejik ortağı ve müttefiki

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la bir araya geldi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T13:46+0300

2025-01-21T13:46+0300

2025-01-21T13:46+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ararat mirzoyan

rusya-ermenistan ilişkileri

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092899492_0:571:913:1085_1920x0_80_0_0_54bcdc4227d66225b310a5470ee4cf50.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ı Rusya'nın doğal stratejik ortağı ve müttefiki olarak niteledi.Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la görüşmesinin başında konuşan Lavrov, "Geçen yıl ikili ilişkiler açısından zor geçti. Bugün, açık bir şekilde, Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Paşinyan'ın sürdürdüğü atmosferde gündemde yer alan, bizler için, Rusya için önem arz eden konuları istişare edeceğiz" dedi.Rusya ve Ermenistan'ın mevcut sorunları yapıcı bir şekilde ele aldığından emin olduğunu söyleyen Lavrov, Ermeni halkıyla, doğal stratejik ortakları ve müttefikleri olan Ermenistan'la kardeşlik ilişkilerine her zaman değer verdiklerini vurguladı.Lavrov, Rusya'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için 2020 ve 2022 yıllarında üç ülkenin liderleri tarafından yapılan anlaşmaları ileri taşıyacak tüm alanlarda gereken katkıyı sunmaya hazır olduğunun da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/yeni-abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukrayna-krizine-dair-ilk-aciklama-taviz-vurgusu-yapti-1092891862.html

azerbaycan

ermenistan

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, ermenistan, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ararat mirzoyan, rusya-ermenistan ilişkileri, moskova