https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/konut-satislari-yuzde-206-artti-1-bucuk-milyona-yaklasti-1092888919.html

Konut satışları yüzde 20.6 arttı: 1 buçuk milyona yaklaştı

Konut satışları yüzde 20.6 arttı: 1 buçuk milyona yaklaştı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T10:44+0300

2025-01-21T10:44+0300

2025-01-21T11:21+0300

ekonomi

konut

toplu konut

konut satışı

konut fiyatları

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090183429_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fbc4c660475a9d849301e145569d13d3.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Konut satışları arttıBuna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kayıtlara geçti.Ocak-Aralık 2024 döneminde de satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25'e çıktı.En yüksek satış oranı İstanbul'daİstanbul, geçen yıl konut satışlarında 239 bin 213 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 134 bin 46 ile Ankara, 80 bin 398 ile İzmir izledi.2024'te konut satışının en az olduğu iller ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 998 ile Bayburt olarak sıralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/merkez-bankasi-acikladi-2024te-hangi-illerde-konut-fiyatlari-yatirimcisina-kazandirdi--1092830024.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konut, toplu konut, konut satışı, konut fiyatları, türkiye