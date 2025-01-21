https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/konut-satislari-yuzde-206-artti-1-bucuk-milyona-yaklasti-1092888919.html
Konut satışları yüzde 20.6 arttı: 1 buçuk milyona yaklaştı
Konut satışları yüzde 20.6 arttı: 1 buçuk milyona yaklaştı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T10:44+0300
2025-01-21T10:44+0300
2025-01-21T11:21+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Konut satışları arttıBuna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kayıtlara geçti.Ocak-Aralık 2024 döneminde de satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25'e çıktı.En yüksek satış oranı İstanbul'daİstanbul, geçen yıl konut satışlarında 239 bin 213 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 134 bin 46 ile Ankara, 80 bin 398 ile İzmir izledi.2024'te konut satışının en az olduğu iller ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 998 ile Bayburt olarak sıralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/merkez-bankasi-acikladi-2024te-hangi-illerde-konut-fiyatlari-yatirimcisina-kazandirdi--1092830024.html
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konut, toplu konut, konut satışı, konut fiyatları, türkiye
konut, toplu konut, konut satışı, konut fiyatları, türkiye
Konut satışları yüzde 20.6 arttı: 1 buçuk milyona yaklaştı
10:44 21.01.2025 (güncellendi: 11:21 21.01.2025)
Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kayıtlara geçti.
Ocak-Aralık 2024 döneminde de satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25'e çıktı.
En yüksek satış oranı İstanbul'da
İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 239 bin 213 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 134 bin 46 ile Ankara, 80 bin 398 ile İzmir izledi.
2024'te konut satışının en az olduğu iller ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 998 ile Bayburt olarak sıralandı.