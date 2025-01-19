https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/merkez-bankasi-acikladi-2024te-hangi-illerde-konut-fiyatlari-yatirimcisina-kazandirdi--1092830024.html
Merkez Bankası açıkladı: 2024’te hangi illerde konut fiyatları yatırımcısına kazandırdı?
Merkez Bankası açıkladı: 2024’te hangi illerde konut fiyatları yatırımcısına kazandırdı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2024 yılında konut fiyatları nominal olarak yüzde 29,40... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T07:14+0300
2025-01-19T07:14+0300
2025-01-19T07:14+0300
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şırnak
bingöl
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konut
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 29,40 oranında artış gösterdi. Ancak, yüzde 44,38’lik enflasyon dikkate alındığında, konut fiyatları reel anlamda yüzde 10,40 değer kaybına uğradı.Yatırımcıyı sevindiren 16 il TCMB’nin il bazında açıkladığı verilere göre, 2024 yılında sadece 16 ilde konut fiyatları enflasyonun üzerinde artış göstererek reel anlamda kazandırdı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, reel olarak alıcısına ve yatırımcısına kazandıran iller ve yıllık konut fiyat artış oranları şu şekilde sıralandı:Türkiye genelinde konut fiyatları nominal olarak artış göstermesine rağmen, enflasyon etkisiyle reel kayıplar yaşandı. Ancak Bingöl, Kilis, Siirt ve Şırnak gibi iller, reel olarak yatırımcısını sevindiren şehirler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/konut-krizi-yasanan-ispanyada-ab-disi-ulke-vatandaslarinin-alacagi-konutlara-yuzde-100-vergi-soz-1092649456.html
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şırnak
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kilis, şırnak, bingöl, türkiye, konut, yatırım
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kilis, şırnak, bingöl, türkiye, konut, yatırım
Merkez Bankası açıkladı: 2024’te hangi illerde konut fiyatları yatırımcısına kazandırdı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2024 yılında konut fiyatları nominal olarak yüzde 29,40 oranında artış gösterdi. Ancak, aynı yıl yüzde 44,38 olarak gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında, konut fiyatlarının reel anlamda yüzde 10,40 değer kaybettiği görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 29,40 oranında artış gösterdi. Ancak, yüzde 44,38’lik enflasyon dikkate alındığında, konut fiyatları reel anlamda yüzde 10,40 değer kaybına uğradı.
Yatırımcıyı sevindiren 16 il
TCMB’nin il bazında açıkladığı verilere göre, 2024 yılında sadece 16 ilde konut fiyatları enflasyonun üzerinde artış göstererek reel anlamda kazandırdı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, reel olarak alıcısına ve yatırımcısına kazandıran iller ve yıllık konut fiyat artış oranları şu şekilde sıralandı:
Türkiye genelinde konut fiyatları nominal olarak artış göstermesine rağmen, enflasyon etkisiyle reel kayıplar yaşandı. Ancak Bingöl, Kilis, Siirt ve Şırnak gibi iller, reel olarak yatırımcısını sevindiren şehirler arasında yer aldı.