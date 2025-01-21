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SON DAKİKA | Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
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Acı haberi Orduspor duyurdu: Kartalkaya'daki yangın faciasında Nedim Türkmen ve ailesi de hayatlarını kaybetti
Acı haberi Orduspor duyurdu: Kartalkaya'daki yangın faciasında Nedim Türkmen ve ailesi de hayatlarını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki yangın faciasında Orduspor eski başkanı ve Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızı yaşamını yitirdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'yi yasa boğan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki yangın faciasında Sözcü yazarı ve eski Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızının da hayatlarını yitirdiği ortaya çıktı. Acı haberi Orduspor sosyal medya hesabından duyurdu. Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin de isimleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O yangında Sözcü yazarı ve eski Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızı yaşamını yitirdiği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren Türkmen ve ailesine ulaşıladığı bilgisi verilirken acı haberi Orduspor duyurdu. Acı haberi duyurdularOrduspor'un resmi X hesabından ise Türkmen'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımlandı. Paylaşımda, "Ordusporumuzun eski başkanı Nedim Türkmen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi. .
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/aci-haberi-ozgur-demirtas-duyurdu-prof-dr-atakan-yalcin-da-kartalkayada-hayatini-kaybetti-1092907698.html
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nedim türkmen, nedim türkmen kartalkaya ,nedim türkmen yaşamını yitirdi
nedim türkmen, nedim türkmen kartalkaya ,nedim türkmen yaşamını yitirdi

Acı haberi Orduspor duyurdu: Kartalkaya'daki yangın faciasında Nedim Türkmen ve ailesi de hayatlarını kaybetti

18:06 21.01.2025 (güncellendi: 18:09 21.01.2025)
Nedim türkmen
Nedim türkmen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Kartalkaya'daki yangın faciasında Orduspor eski başkanı ve Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızı yaşamını yitirdi.
Türkiye'yi yasa boğan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki yangın faciasında Sözcü yazarı ve eski Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızının da hayatlarını yitirdiği ortaya çıktı. Acı haberi Orduspor sosyal medya hesabından duyurdu.
Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin de isimleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O yangında Sözcü yazarı ve eski Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızı yaşamını yitirdiği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren Türkmen ve ailesine ulaşıladığı bilgisi verilirken acı haberi Orduspor duyurdu.

Acı haberi duyurdular

Orduspor'un resmi X hesabından ise Türkmen'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımlandı. Paylaşımda, "Ordusporumuzun eski başkanı Nedim Türkmen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.
Atakan Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Acı haberi Özgür Demirtaş duyurdu: Prof. Dr. Atakan Yalçın da Kartalkaya'da hayatını kaybetti
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