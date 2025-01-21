https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayadaki-yangin-faciasinda-sozcu-yazari-nedim-turkmen-ve-ailesi-de-hayatlarini-kaybetti-1092912624.html

Acı haberi Orduspor duyurdu: Kartalkaya'daki yangın faciasında Nedim Türkmen ve ailesi de hayatlarını kaybetti

Acı haberi Orduspor duyurdu: Kartalkaya'daki yangın faciasında Nedim Türkmen ve ailesi de hayatlarını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'daki yangın faciasında Orduspor eski başkanı ve Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızı yaşamını yitirdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T18:06+0300

2025-01-21T18:06+0300

2025-01-21T18:09+0300

türkiye

kartalkaya

nedim türkmen

sözcü

orduspor

yangın felaketi

grand kartal oteli

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Türkiye'yi yasa boğan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki yangın faciasında Sözcü yazarı ve eski Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızının da hayatlarını yitirdiği ortaya çıktı. Acı haberi Orduspor sosyal medya hesabından duyurdu. Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin de isimleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O yangında Sözcü yazarı ve eski Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, eşi ve iki kızı yaşamını yitirdiği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren Türkmen ve ailesine ulaşıladığı bilgisi verilirken acı haberi Orduspor duyurdu. Acı haberi duyurdularOrduspor'un resmi X hesabından ise Türkmen'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımlandı. Paylaşımda, "Ordusporumuzun eski başkanı Nedim Türkmen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi. .

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/aci-haberi-ozgur-demirtas-duyurdu-prof-dr-atakan-yalcin-da-kartalkayada-hayatini-kaybetti-1092907698.html

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