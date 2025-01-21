https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayadaki-yangin-faciasi-sonrasinda-devlet-opera-ve-balesi-temsilleri-iptal-edildi-1092907226.html
Kartalkaya'daki yangın faciası sonrasında Devlet Opera ve Balesi temsilleri iptal edildi
Kartalkaya'daki yangın faciası sonrasında Devlet Opera ve Balesi temsilleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Devlet Opera ve Balesi, Kartalkaya'daki otel yangını dolasıyla bugünkü temsillerini iptal etti 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T15:57+0300
2025-01-21T15:57+0300
2025-01-21T15:57+0300
yaşam
kartalkaya
yangın
devlet opera ve balesi
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, tüm etkinliklerini bir günlüğüne iptal ettiğini duyurdu.DOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının herkesi derinden etkilediği vurgulandı.Açıklamada, "Ülkemizi derinden sarsan bu elim olay nedeniyle, Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarında planlanan tüm müzikli etkinlikler, toplumsal hassasiyetimize saygı çerçevesinde bir anma ve dayanışma ifadesi olarak bir günlüğüne iptal edilmiştir. Sanatseverlere, gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/erdogandan-boludaki-otel-yanginina-iliskin-ilk-aciklama-1092905005.html
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kartalkaya, yangın, devlet opera ve balesi
kartalkaya, yangın, devlet opera ve balesi
Kartalkaya'daki yangın faciası sonrasında Devlet Opera ve Balesi temsilleri iptal edildi
Devlet Opera ve Balesi, Kartalkaya'daki otel yangını dolasıyla bugünkü temsillerini iptal etti
Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, tüm etkinliklerini bir günlüğüne iptal ettiğini duyurdu.
DOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının herkesi derinden etkilediği vurgulandı.
Açıklamada, "Ülkemizi derinden sarsan bu elim olay nedeniyle, Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarında planlanan tüm müzikli etkinlikler, toplumsal hassasiyetimize saygı çerçevesinde bir anma ve dayanışma ifadesi olarak bir günlüğüne iptal edilmiştir. Sanatseverlere, gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.