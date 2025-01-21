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SON DAKİKA | Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
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Kartalkaya'daki yangın faciası sonrasında Devlet Opera ve Balesi temsilleri iptal edildi
Kartalkaya'daki yangın faciası sonrasında Devlet Opera ve Balesi temsilleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Devlet Opera ve Balesi, Kartalkaya'daki otel yangını dolasıyla bugünkü temsillerini iptal etti 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T15:57+0300
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yaşam
kartalkaya
yangın
devlet opera ve balesi
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, tüm etkinliklerini bir günlüğüne iptal ettiğini duyurdu.DOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının herkesi derinden etkilediği vurgulandı.Açıklamada, "Ülkemizi derinden sarsan bu elim olay nedeniyle, Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarında planlanan tüm müzikli etkinlikler, toplumsal hassasiyetimize saygı çerçevesinde bir anma ve dayanışma ifadesi olarak bir günlüğüne iptal edilmiştir. Sanatseverlere, gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/erdogandan-boludaki-otel-yanginina-iliskin-ilk-aciklama-1092905005.html
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kartalkaya, yangın, devlet opera ve balesi
kartalkaya, yangın, devlet opera ve balesi

Kartalkaya'daki yangın faciası sonrasında Devlet Opera ve Balesi temsilleri iptal edildi

15:57 21.01.2025
© AA / Binnur Ege GürünPuşkin, opera sahnesinde
Puşkin, opera sahnesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / Binnur Ege Gürün
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Devlet Opera ve Balesi, Kartalkaya'daki otel yangını dolasıyla bugünkü temsillerini iptal etti
Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, tüm etkinliklerini bir günlüğüne iptal ettiğini duyurdu.
DOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının herkesi derinden etkilediği vurgulandı.
Açıklamada, "Ülkemizi derinden sarsan bu elim olay nedeniyle, Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarında planlanan tüm müzikli etkinlikler, toplumsal hassasiyetimize saygı çerçevesinde bir anma ve dayanışma ifadesi olarak bir günlüğüne iptal edilmiştir. Sanatseverlere, gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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