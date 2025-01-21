https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boluda-yanan-otelin-ici-goruntulendi-hala-yanan-odalar-var-1092892849.html
Bolu'da yanan otelin içi görüntülendi: Hala yanan odalar var
Bolu'da yanan otelin içi görüntülendi: Hala yanan odalar var
Sputnik Türkiye
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde gece 03.27'de çıkan yangın hala devam ediyor. Hızla yayılan alevlere teslim olan otel içerden görüntülendi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T11:40+0300
2025-01-21T11:40+0300
2025-01-21T11:44+0300
türkiye
bolu
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türkiye
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde yangın nedeniyle zarar oluştu.Otel içerden görüntülendiGrand Kartal Oteli'ndeki yangın gece saatlerinde başladı, kısa sürede de otelin büyük bir kısmına yayıldı.Otel küle döndüOtelin bazı bölgelerindeki yangın hala söndürülemedi. İtfaiyenin müdahalesi ise sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html
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Bolu'da yanan otelin içi görüntülendi: Hala yanan odalar var
11:40 21.01.2025 (güncellendi: 11:44 21.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde gece 03.27'de çıkan yangın hala devam ediyor. Hızla yayılan alevlere teslim olan otel içerden görüntülendi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde yangın nedeniyle zarar oluştu.
Otel içerden görüntülendi
Grand Kartal Oteli'ndeki yangın gece saatlerinde başladı, kısa sürede de otelin büyük bir kısmına yayıldı.
Otelin bazı bölgelerindeki yangın hala söndürülemedi. İtfaiyenin müdahalesi ise sürüyor.