https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boluda-yanan-otelin-ici-goruntulendi-hala-yanan-odalar-var-1092892849.html

Bolu'da yanan otelin içi görüntülendi: Hala yanan odalar var

Bolu'da yanan otelin içi görüntülendi: Hala yanan odalar var

Sputnik Türkiye

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde gece 03.27'de çıkan yangın hala devam ediyor. Hızla yayılan alevlere teslim olan otel içerden görüntülendi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T11:40+0300

2025-01-21T11:40+0300

2025-01-21T11:44+0300

türkiye

bolu

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grand kartal oteli

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kayak

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türkiye

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde yangın nedeniyle zarar oluştu.Otel içerden görüntülendiGrand Kartal Oteli'ndeki yangın gece saatlerinde başladı, kısa sürede de otelin büyük bir kısmına yayıldı.Otel küle döndüOtelin bazı bölgelerindeki yangın hala söndürülemedi. İtfaiyenin müdahalesi ise sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html

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bolu

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