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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
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4 dk
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17 dk
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İYİ Parti'de üst düzey istifa: Sosyal medya hesabından duyurdu
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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zorlu, "Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T12:23+0300
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kürşad zorlu
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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Zorlu açıklamasında, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum" ifadelerine yer verdi.Zorlu'nun açıklaması şöyle:"Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm.Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.'İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum'Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum.Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.Sevgi ve saygılarımla."Kürşad Zorlu kimdir?1977 yılında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğan Kürşad Zorlu, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Zorlu, yüksek lisansını aynı branşta tamamladı. 2009 yılında doktora derecesini alarak akademik kariyerine adım attı.Akademik görevlerinden önce, kamu kurumlarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Zorlu, şu rolleri üstlendi:2010 yılında akademiye geçiş yapan Zorlu, Ahi Evran Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2013 yılında ABD'de South Carolina Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı kazandı ve profesör olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu.2019 yılında Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atanan Zorlu, aynı zamanda Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu gibi önemli platformlarda üyeliklerde bulundu.Babası, Bahri Zorlu, 1994-2004 yılları arasında MHP’den Yerköy Belediye Başkanı olarak görev yapmış bir siyasetçi. Kürşad Zorlu, bu köklü siyasi geçmişin ardından İYİ Parti’ye katılarak, siyasette daha aktif bir rol üstlenmeye başladı.
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İYİ Parti'de üst düzey istifa: Sosyal medya hesabından duyurdu

12:23 02.01.2025 (güncellendi: 12:34 02.01.2025)
© AAKürşad Zorlu
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zorlu, "Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Zorlu açıklamasında, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum" ifadelerine yer verdi.
Zorlu'nun açıklaması şöyle:
"Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm.
Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.

'İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum'

Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum.
Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.
Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.
Sevgi ve saygılarımla."

Kürşad Zorlu kimdir?

1977 yılında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğan Kürşad Zorlu, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Zorlu, yüksek lisansını aynı branşta tamamladı. 2009 yılında doktora derecesini alarak akademik kariyerine adım attı.
Akademik görevlerinden önce, kamu kurumlarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Zorlu, şu rolleri üstlendi:
Sağlık Bakanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
PTT Genel Müdürlüğü'nde uzmanlık ve genel müdür danışmanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı,
Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
TİKA Başkan Danışmanlığı.
2010 yılında akademiye geçiş yapan Zorlu, Ahi Evran Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2013 yılında ABD'de South Carolina Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı kazandı ve profesör olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu.
2019 yılında Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atanan Zorlu, aynı zamanda Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu gibi önemli platformlarda üyeliklerde bulundu.
Babası, Bahri Zorlu, 1994-2004 yılları arasında MHP’den Yerköy Belediye Başkanı olarak görev yapmış bir siyasetçi. Kürşad Zorlu, bu köklü siyasi geçmişin ardından İYİ Parti’ye katılarak, siyasette daha aktif bir rol üstlenmeye başladı.
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