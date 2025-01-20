https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/israil-90-filistinli-mahkumu-serbest-birakti-1092846177.html
İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
Sputnik Türkiye
İsrail, Hamas ile Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında, tamamı kadın ve çocuk olmak üzere 90 Filistinli mahkumu serbest bırakmaya başladı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T02:44+0300
2025-01-20T02:44+0300
2025-01-20T03:00+0300
israil- filistin çatışması
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hamas
mahkum
esir takası
esir
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Hamas'ın 3 İsrailli rehineyi serbest bırakmasının ardından anlaşmaya uygun olarak İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.İsrail'in serbest bıraktığı 90 Filistinli mahkumu taşıyan otobüsler Ofer Hapishanesi'nden Batı Şeria'ya yola çıktı.Ateşkes ve esir takası anlaşmasıKatar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla paylaşılacak. Ateşkes anlaşmasının ardından rehine takası süreci de başladı. Anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın rehine Kızılhaç ekibine teslim edilmişti. Ardından kadınlar İsrail'e ulaşmış ve İsrail ordusu rehinelerin İsrail'de olduğu bilgisini doğrulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-gazzenin-refah-kentinden-cekilmeye-basladi-1092829514.html
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israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil, hamas, mahkum, esir takası, esir
israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil, hamas, mahkum, esir takası, esir
İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
02:44 20.01.2025 (güncellendi: 03:00 20.01.2025)
İsrail, Hamas ile Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında, tamamı kadın ve çocuk olmak üzere 90 Filistinli mahkumu serbest bırakmaya başladı.
Hamas'ın 3 İsrailli rehineyi serbest bırakmasının ardından anlaşmaya uygun olarak İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.
İsrail'in serbest bıraktığı 90 Filistinli mahkumu taşıyan otobüsler Ofer Hapishanesi'nden Batı Şeria'ya yola çıktı.
Ateşkes ve esir takası anlaşması
Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla paylaşılacak.
Ateşkes anlaşmasının ardından rehine takası süreci de başladı. Anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın rehine Kızılhaç ekibine teslim edilmişti. Ardından kadınlar İsrail'e ulaşmış ve İsrail ordusu rehinelerin İsrail'de olduğu bilgisini doğrulamıştı.