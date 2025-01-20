https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/israil-90-filistinli-mahkumu-serbest-birakti-1092846177.html

İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

Sputnik Türkiye

İsrail, Hamas ile Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında, tamamı kadın ve çocuk olmak üzere 90 Filistinli mahkumu serbest bırakmaya başladı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T02:44+0300

2025-01-20T02:44+0300

2025-01-20T03:00+0300

israil- filistin çatışması

israil savunma bakanlığı

israil-filistin

israil

hamas

mahkum

esir takası

esir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088299807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9f43feae2c2cf22ea53e25705039cca.jpg

Hamas'ın 3 İsrailli rehineyi serbest bırakmasının ardından anlaşmaya uygun olarak İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.İsrail'in serbest bıraktığı 90 Filistinli mahkumu taşıyan otobüsler Ofer Hapishanesi'nden Batı Şeria'ya yola çıktı.Ateşkes ve esir takası anlaşmasıKatar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla paylaşılacak. Ateşkes anlaşmasının ardından rehine takası süreci de başladı. Anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın rehine Kızılhaç ekibine teslim edilmişti. Ardından kadınlar İsrail'e ulaşmış ve İsrail ordusu rehinelerin İsrail'de olduğu bilgisini doğrulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/israil-gazzenin-refah-kentinden-cekilmeye-basladi-1092829514.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil, hamas, mahkum, esir takası, esir