Hollandalı politikacı Geert Wilders'tan Ümit Özdağ'a destek geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
YAZI - YORUM
Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkındaki suç duyurusunun detayları
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/hollandali-politikaci-geert-wilderstan-umit-ozdaga-destek-geldi-1092896867.html
Hollandalı politikacı Geert Wilders'tan Ümit Özdağ'a destek geldi
Hollandalı politikacı Geert Wilders'tan Ümit Özdağ'a destek geldi
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, 19 Ocak'ta yaptığı konuşmasındaki sözleri sebebiyle hakkında soruşturma açılarak gözaltına alınmıştı. Hollanda'daki... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:43+0300
2025-01-21T12:43+0300
politika
özgürlük partisi (pvv)
zafer partisi
geert wilders
ümit özdağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0e/1081679726_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_f9c238cc5f5c9e01b4caf7a86abe1f20.jpg
Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın 19 Ocak'taki son gününde yaptığı kapanış konuşmasındaki sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek Hollanda'dan geldi. Hollanda'daki seçimlerde 'göçmen karşıtı' siyasetiyle zafer kazanan ve koltuk sayısını ikiye katlayan 'milliyetçi ve aşırı sağcı' olarak nitelendirilen Özgürlük Partisi'nin (PVV) Genel Başkanı Geert Wilders, Özdağ'ın konuşmasını alıntılayarak "Özdağ'ı destekliyorum' dedi. Türkiye politikası ve gündemiyle yakından ilgilendiğini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ifade eden Wilders, hali hazırda Hollanda hükümetinin koalisyon ortağı. Özdağ'ın gözaltına alınmasına sebep olan konuşmasıZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde yaptığı kapanış konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" sözleri sebebiyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyet güçlerince İstanbul'a getirilmişti. Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçu yönünden de soruşturulmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/umit-ozdag-hakkindaki-sorusturmanin-kapsami-genisletildi-1092881806.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0e/1081679726_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_02085e1120ae85189c8fe5d0e0002729.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgürlük partisi (pvv), zafer partisi, geert wilders, ümit özdağ
özgürlük partisi (pvv), zafer partisi, geert wilders, ümit özdağ

Hollandalı politikacı Geert Wilders'tan Ümit Özdağ'a destek geldi

12:43 21.01.2025
© AP Photo / Peter DejongGeert Wilders
Geert Wilders - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, 19 Ocak'ta yaptığı konuşmasındaki sözleri sebebiyle hakkında soruşturma açılarak gözaltına alınmıştı. Hollanda'daki iktidar koalisyonunda olan PVV Partisi'nin Genel Başkanı Geert Wilders, Özdağ'a destek verdiğini sosyal medyadan duyurdu.
Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın 19 Ocak'taki son gününde yaptığı kapanış konuşmasındaki sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek Hollanda'dan geldi.
Hollanda'daki seçimlerde 'göçmen karşıtı' siyasetiyle zafer kazanan ve koltuk sayısını ikiye katlayan 'milliyetçi ve aşırı sağcı' olarak nitelendirilen Özgürlük Partisi'nin (PVV) Genel Başkanı Geert Wilders, Özdağ'ın konuşmasını alıntılayarak "Özdağ'ı destekliyorum' dedi.
Türkiye politikası ve gündemiyle yakından ilgilendiğini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ifade eden Wilders, hali hazırda Hollanda hükümetinin koalisyon ortağı.

Özdağ'ın gözaltına alınmasına sebep olan konuşması

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde yaptığı kapanış konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" sözleri sebebiyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyet güçlerince İstanbul'a getirilmişti.
Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçu yönünden de soruşturulmasına karar verilmişti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
TÜRKİYE
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturmanın kapsamı genişletildi
03:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала