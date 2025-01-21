https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/hollandali-politikaci-geert-wilderstan-umit-ozdaga-destek-geldi-1092896867.html

Hollandalı politikacı Geert Wilders'tan Ümit Özdağ'a destek geldi

Hollandalı politikacı Geert Wilders'tan Ümit Özdağ'a destek geldi

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, 19 Ocak'ta yaptığı konuşmasındaki sözleri sebebiyle hakkında soruşturma açılarak gözaltına alınmıştı. Hollanda'daki... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:43+0300

2025-01-21T12:43+0300

2025-01-21T12:43+0300

politika

özgürlük partisi (pvv)

zafer partisi

geert wilders

ümit özdağ

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Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın 19 Ocak'taki son gününde yaptığı kapanış konuşmasındaki sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek Hollanda'dan geldi. Hollanda'daki seçimlerde 'göçmen karşıtı' siyasetiyle zafer kazanan ve koltuk sayısını ikiye katlayan 'milliyetçi ve aşırı sağcı' olarak nitelendirilen Özgürlük Partisi'nin (PVV) Genel Başkanı Geert Wilders, Özdağ'ın konuşmasını alıntılayarak "Özdağ'ı destekliyorum' dedi. Türkiye politikası ve gündemiyle yakından ilgilendiğini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ifade eden Wilders, hali hazırda Hollanda hükümetinin koalisyon ortağı. Özdağ'ın gözaltına alınmasına sebep olan konuşmasıZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde yaptığı kapanış konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" sözleri sebebiyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyet güçlerince İstanbul'a getirilmişti. Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçu yönünden de soruşturulmasına karar verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/umit-ozdag-hakkindaki-sorusturmanin-kapsami-genisletildi-1092881806.html

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özgürlük partisi (pvv), zafer partisi, geert wilders, ümit özdağ