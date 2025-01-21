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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/hamas-siradaki-esir-takasi-25-ocakta-olacak-1092881238.html
Hamas: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta olacak
Hamas: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta olacak
Sputnik Türkiye
Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci esir takası 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Açıklamada tarih verilirken, kaç esirin serbest... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T01:43+0300
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israil- filistin çatışması
hamas
gazze
ateşkes
ateşkes anlaşması
esir takası
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Hamas, ikinci grup İsrailli rehinelerin Filistinli esirlerle takasının, 25 Ocak'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada ise kaç rehinenin serbest bırakılacağı belirtilmedi.Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla paylaşılacaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/gazzeliler-evlerine-donuyor-sukurler-olsun-bu-ani-da-gorduk-1092872088.html
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hamas, gazze, ateşkes, ateşkes anlaşması, esir takası
hamas, gazze, ateşkes, ateşkes anlaşması, esir takası

Hamas: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta olacak

01:43 21.01.2025
© AA / Issam RimawiGazze insani ara ateşkes İsrail
Gazze insani ara ateşkes İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / Issam Rimawi
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Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci esir takası 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Açıklamada tarih verilirken, kaç esirin serbest bırakılacağı hakkında bilgi yer almadı.
Hamas, ikinci grup İsrailli rehinelerin Filistinli esirlerle takasının, 25 Ocak'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.
Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada ise kaç rehinenin serbest bırakılacağı belirtilmedi.
Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla paylaşılacaktı.
Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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