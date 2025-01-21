https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/hamas-siradaki-esir-takasi-25-ocakta-olacak-1092881238.html

Hamas: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta olacak

Hamas: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta olacak

Sputnik Türkiye

Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci esir takası 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Açıklamada tarih verilirken, kaç esirin serbest... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T01:43+0300

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2025-01-21T01:43+0300

israil- filistin çatışması

hamas

gazze

ateşkes

ateşkes anlaşması

esir takası

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Hamas, ikinci grup İsrailli rehinelerin Filistinli esirlerle takasının, 25 Ocak'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada ise kaç rehinenin serbest bırakılacağı belirtilmedi.Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla paylaşılacaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/gazzeliler-evlerine-donuyor-sukurler-olsun-bu-ani-da-gorduk-1092872088.html

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hamas, gazze, ateşkes, ateşkes anlaşması, esir takası