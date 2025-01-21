https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/hamas-siradaki-esir-takasi-25-ocakta-olacak-1092881238.html
Hamas: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta olacak
Hamas: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta olacak
Sputnik Türkiye
Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci esir takası 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Açıklamada tarih verilirken, kaç esirin serbest... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T01:43+0300
2025-01-21T01:43+0300
2025-01-21T01:43+0300
israil- filistin çatışması
hamas
gazze
ateşkes
ateşkes anlaşması
esir takası
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Hamas, ikinci grup İsrailli rehinelerin Filistinli esirlerle takasının, 25 Ocak'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada ise kaç rehinenin serbest bırakılacağı belirtilmedi.Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla paylaşılacaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/gazzeliler-evlerine-donuyor-sukurler-olsun-bu-ani-da-gorduk-1092872088.html
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hamas, gazze, ateşkes, ateşkes anlaşması, esir takası
hamas, gazze, ateşkes, ateşkes anlaşması, esir takası
Hamas: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta olacak
Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci esir takası 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Açıklamada tarih verilirken, kaç esirin serbest bırakılacağı hakkında bilgi yer almadı.
Hamas, ikinci grup İsrailli rehinelerin Filistinli esirlerle takasının, 25 Ocak'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.
Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada ise kaç rehinenin serbest bırakılacağı belirtilmedi.
Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla paylaşılacaktı.