https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/gazzeliler-evlerine-donuyor-sukurler-olsun-bu-ani-da-gorduk-1092872088.html
Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor. Tüm yollar arabalar, el arabaları, bisikletler ve yayalar ile... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T18:37+0300
2025-01-20T18:37+0300
2025-01-20T18:37+0300
israil- filistin çatışması
video
israil
israil-filistin
filistin
gazze
gazze şeridi
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Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 42 gün vadeli ateşkes anlaşması, 19 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Taraflar, son 15 ayda 46 bin Filistinli ve yaklaşık bin 500 İsraillinin yaşamına mal olan çatışmalara tamamen son verme isteğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/liste-krizi-cozuldu-gazze-seridinde-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasi-resmen-yururluge-girdi-1092834261.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
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Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
Sputnik Türkiye
Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
2025-01-20T18:37+0300
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Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor.
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor.
2025-01-20T18:37+0300
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
video, israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi
video, israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi
Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor. Tüm yollar arabalar, el arabaları, bisikletler ve yayalar ile dolu. Sputnik, memleketleri Refah'a yüz tutanlarla konuştu.
Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 42 gün vadeli ateşkes anlaşması, 19 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Taraflar, son 15 ayda 46 bin Filistinli ve yaklaşık bin 500 İsraillinin yaşamına mal olan çatışmalara tamamen son verme isteğini dile getirdi.