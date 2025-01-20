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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/gazzeliler-evlerine-donuyor-sukurler-olsun-bu-ani-da-gorduk-1092872088.html
Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor. Tüm yollar arabalar, el arabaları, bisikletler ve yayalar ile... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T18:37+0300
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israil- filistin çatışması
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Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 42 gün vadeli ateşkes anlaşması, 19 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Taraflar, son 15 ayda 46 bin Filistinli ve yaklaşık bin 500 İsraillinin yaşamına mal olan çatışmalara tamamen son verme isteğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/liste-krizi-cozuldu-gazze-seridinde-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasi-resmen-yururluge-girdi-1092834261.html
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Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
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Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'

18:37 20.01.2025
© SputnikGazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'
Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor. Tüm yollar arabalar, el arabaları, bisikletler ve yayalar ile dolu. Sputnik, memleketleri Refah'a yüz tutanlarla konuştu.
© Sputnik
Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 42 gün vadeli ateşkes anlaşması, 19 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Taraflar, son 15 ayda 46 bin Filistinli ve yaklaşık bin 500 İsraillinin yaşamına mal olan çatışmalara tamamen son verme isteğini dile getirdi.
© Sputnik
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Liste krizi çözüldü: Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması resmen yürürlüğe girdi
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