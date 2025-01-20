https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/gazzeliler-evlerine-donuyor-sukurler-olsun-bu-ani-da-gorduk-1092872088.html

Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'

Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük'

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor. Tüm yollar arabalar, el arabaları, bisikletler ve yayalar ile... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T18:37+0300

2025-01-20T18:37+0300

2025-01-20T18:37+0300

israil- filistin çatışması

video

israil

israil-filistin

filistin

gazze

gazze şeridi

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Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 42 gün vadeli ateşkes anlaşması, 19 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Taraflar, son 15 ayda 46 bin Filistinli ve yaklaşık bin 500 İsraillinin yaşamına mal olan çatışmalara tamamen son verme isteğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/liste-krizi-cozuldu-gazze-seridinde-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasi-resmen-yururluge-girdi-1092834261.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük' Sputnik Türkiye Gazzeliler evlerine dönüyor: 'Şükürler olsun bu anı da gördük' 2025-01-20T18:37+0300 true PT0M45S

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor. Sputnik Türkiye Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönüyor. 2025-01-20T18:37+0300 true PT1M35S

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video, israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi