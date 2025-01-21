https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/haci-sabanci-babalik-davasi-ile-ilgili-ilk-kez-konustu-ilgilenmiyorum-1092886544.html

Hacı Sabancı babalık davası ile ilgili ilk kez konuştu: 'İlgilenmiyorum'

Hacı Sabancı babalık davası ile ilgili ilk kez konuştu: 'İlgilenmiyorum'

Sputnik Türkiye

Hakkında açılan babalık davasında yapılan DNA incelemesi sonucu 4 yaşındaki Uzay’ın yüzde 99.99 babası olduğu anlaşılan Hacı Sabanc yargı sürecinin devam... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T09:34+0300

2025-01-21T09:34+0300

2025-01-21T09:34+0300

yaşam

arzu sabancı

sabancı holding

hakan sabancı

hacı sabancı

babalık davası

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İş insanı Hacı Sabancı, 4 yaşında 'Uzay' isimli bir çocuğun babalık testinde yüzde 99.99 babası çıkmasının ardından 'Bu süreci avukatım biliyor, ilgilenmiyorum' açıklamasında bulundu.Hacı Sabancı'nın 4 yaşında oğlu çıktıFatma D., 4 yaşındaki ‘Uzay’ isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu’na DNA örneği vermişti. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay’ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı. 'Avukatlar biliyor'2017 yılından beri beraber olduğu Nazlı Sabancı ile 2021’de evlenen ve Arzu Alara adlı bir kızı olan Hacı Sabancı, Hürriyet’e konuştu. Ünlü iş insanı, “Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” dedi. Sabancı “Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz” sorusunu da “Avukatlar biliyor o konuları” diye yanıtladı. Babalık davasının karar duruşması 25 Şubat’ta yapılacak. Hacı Sabancı’nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/is-insani-haci-sabancinin-babalik-davasi-sonuclandi-uzay-sabanci-yuzde-9999-oglu-cikti-1092836425.html

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