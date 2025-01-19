https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/is-insani-haci-sabancinin-babalik-davasi-sonuclandi-uzay-sabanci-yuzde-9999-oglu-cikti-1092836425.html
İş insanı Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı: Uzay Sabancı yüzde 99.99 oğlu çıktı
İş insanı Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı: Uzay Sabancı yüzde 99.99 oğlu çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla şoke oldu. Rapora göre, küçük Uzay’ın biyolojik... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T14:21+0300
2025-01-19T14:21+0300
2025-01-19T14:21+0300
türkiye
hacı sabancı
sabancı holding
hakan sabancı
özdemir sabancı
sabancı vakfı
arzu sabancı
zengin
velayet
çocukların velayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/57/1041655759_0:150:1200:826_1920x0_80_0_0_fa4a381075275b336062046be90d42fc.jpg
Mahkemenin sevki üzerine yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı ile 4 yaşındaki Uzay’ın biyolojik bağını kanıtlayan sonuçlar mahkemeye sunuldu.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Raporda, Uzay D.’nin DNA profili ile anne Fatma D. ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’nın DNA profillerinin karşılaştırıldığı, sonuçların Sabancı’nın biyolojik babalık ihtimalini yüzde 99.99 olarak doğruladığı ifade edildi.Fatma D.’nin iddiaları açıklandıİstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, Fatma D. ve Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medyada tanıştı. İddiaya göre çift, Los Angeles’ta tatil yaptı ve yıllar boyunca zaman zaman bir araya geldi. Fatma D.’nin başka biriyle evlenerek Belçika’ya yerleştiği, ancak bu evliliğin kısa sürdüğü belirtildi. İkili 2020 yılında tekrar bir araya geldi ve bu süreçte Fatma D., Uzay isimli oğluna hamile kaldı. Fatma D., çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu belirterek, Sabancı ile çocuk arasında soy bağının kurulması için mahkemeye başvurdu. Ayrıca, çocuğun Sabancı’nın nüfusuna kaydedilmesini talep etti.Hacı Sabancı açıklama yapmadıİş insanı Hacı Sabancı, dava ve Adli Tıp raporuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak mahkeme kararı sonrasında sosyal medya hesabından, eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara Sabancı ile yer aldığı bir aile fotoğrafı paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210111/haci-sabanci-turkiye-ekonomisinden-cok-umutluyum-1043553442.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/57/1041655759_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4694397517b464378d2a43509b847128.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hacı sabancı, hacı sabancı uzay, uzay sabancı, nazlı sabancı, haci sabanci, hacı sabancı babalık davası, arzu sabancı, hacı sabancı nazlı sabancı, nazlı kayı, hacı sabancı eşi, hacı sabancı kaç yaşında
hacı sabancı, hacı sabancı uzay, uzay sabancı, nazlı sabancı, haci sabanci, hacı sabancı babalık davası, arzu sabancı, hacı sabancı nazlı sabancı, nazlı kayı, hacı sabancı eşi, hacı sabancı kaç yaşında
İş insanı Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı: Uzay Sabancı yüzde 99.99 oğlu çıktı
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla şoke oldu. Rapora göre, küçük Uzay’ın biyolojik babasının yüzde 99.99 ihtimalle Hacı Sabancı olduğu belirlendi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava, sosyal medyada gündem oldu.
Mahkemenin sevki üzerine yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı ile 4 yaşındaki Uzay’ın biyolojik bağını kanıtlayan sonuçlar mahkemeye sunuldu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Raporda, Uzay D.’nin DNA profili ile anne Fatma D. ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’nın DNA profillerinin karşılaştırıldığı, sonuçların Sabancı’nın biyolojik babalık ihtimalini yüzde 99.99 olarak doğruladığı ifade edildi.
Fatma D.’nin iddiaları açıklandı
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, Fatma D. ve Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medyada tanıştı. İddiaya göre çift, Los Angeles’ta tatil yaptı ve yıllar boyunca zaman zaman bir araya geldi. Fatma D.’nin başka biriyle evlenerek Belçika’ya yerleştiği, ancak bu evliliğin kısa sürdüğü belirtildi. İkili 2020 yılında tekrar bir araya geldi ve bu süreçte Fatma D., Uzay isimli oğluna hamile kaldı. Fatma D., çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu belirterek, Sabancı ile çocuk arasında soy bağının kurulması için mahkemeye başvurdu. Ayrıca, çocuğun Sabancı’nın nüfusuna kaydedilmesini talep etti.
Hacı Sabancı açıklama yapmadı
İş insanı Hacı Sabancı, dava ve Adli Tıp raporuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak mahkeme kararı sonrasında sosyal medya hesabından, eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara Sabancı ile yer aldığı bir aile fotoğrafı paylaştı.