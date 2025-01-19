https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/is-insani-haci-sabancinin-babalik-davasi-sonuclandi-uzay-sabanci-yuzde-9999-oglu-cikti-1092836425.html

İş insanı Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı: Uzay Sabancı yüzde 99.99 oğlu çıktı

İş insanı Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı: Uzay Sabancı yüzde 99.99 oğlu çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla şoke oldu. Rapora göre, küçük Uzay’ın biyolojik... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T14:21+0300

2025-01-19T14:21+0300

2025-01-19T14:21+0300

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Mahkemenin sevki üzerine yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı ile 4 yaşındaki Uzay’ın biyolojik bağını kanıtlayan sonuçlar mahkemeye sunuldu.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Raporda, Uzay D.’nin DNA profili ile anne Fatma D. ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’nın DNA profillerinin karşılaştırıldığı, sonuçların Sabancı’nın biyolojik babalık ihtimalini yüzde 99.99 olarak doğruladığı ifade edildi.Fatma D.’nin iddiaları açıklandıİstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, Fatma D. ve Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medyada tanıştı. İddiaya göre çift, Los Angeles’ta tatil yaptı ve yıllar boyunca zaman zaman bir araya geldi. Fatma D.’nin başka biriyle evlenerek Belçika’ya yerleştiği, ancak bu evliliğin kısa sürdüğü belirtildi. İkili 2020 yılında tekrar bir araya geldi ve bu süreçte Fatma D., Uzay isimli oğluna hamile kaldı. Fatma D., çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu belirterek, Sabancı ile çocuk arasında soy bağının kurulması için mahkemeye başvurdu. Ayrıca, çocuğun Sabancı’nın nüfusuna kaydedilmesini talep etti.Hacı Sabancı açıklama yapmadıİş insanı Hacı Sabancı, dava ve Adli Tıp raporuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak mahkeme kararı sonrasında sosyal medya hesabından, eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara Sabancı ile yer aldığı bir aile fotoğrafı paylaştı.

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