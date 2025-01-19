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İş insanı Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı: Uzay Sabancı yüzde 99.99 oğlu çıktı
İş insanı Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı: Uzay Sabancı yüzde 99.99 oğlu çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla şoke oldu. Rapora göre, küçük Uzay’ın biyolojik... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T14:21+0300
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Mahkemenin sevki üzerine yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı ile 4 yaşındaki Uzay’ın biyolojik bağını kanıtlayan sonuçlar mahkemeye sunuldu.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Raporda, Uzay D.’nin DNA profili ile anne Fatma D. ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’nın DNA profillerinin karşılaştırıldığı, sonuçların Sabancı’nın biyolojik babalık ihtimalini yüzde 99.99 olarak doğruladığı ifade edildi.Fatma D.’nin iddiaları açıklandıİstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, Fatma D. ve Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medyada tanıştı. İddiaya göre çift, Los Angeles’ta tatil yaptı ve yıllar boyunca zaman zaman bir araya geldi. Fatma D.’nin başka biriyle evlenerek Belçika’ya yerleştiği, ancak bu evliliğin kısa sürdüğü belirtildi. İkili 2020 yılında tekrar bir araya geldi ve bu süreçte Fatma D., Uzay isimli oğluna hamile kaldı. Fatma D., çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu belirterek, Sabancı ile çocuk arasında soy bağının kurulması için mahkemeye başvurdu. Ayrıca, çocuğun Sabancı’nın nüfusuna kaydedilmesini talep etti.Hacı Sabancı açıklama yapmadıİş insanı Hacı Sabancı, dava ve Adli Tıp raporuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak mahkeme kararı sonrasında sosyal medya hesabından, eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara Sabancı ile yer aldığı bir aile fotoğrafı paylaştı.
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hacı sabancı, hacı sabancı uzay, uzay sabancı, nazlı sabancı, haci sabanci, hacı sabancı babalık davası, arzu sabancı, hacı sabancı nazlı sabancı, nazlı kayı, hacı sabancı eşi, hacı sabancı kaç yaşında

İş insanı Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı: Uzay Sabancı yüzde 99.99 oğlu çıktı

14:21 19.01.2025
© Hacı Sabancı / InstagramHacı Sabancı
Hacı Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© Hacı Sabancı / Instagram
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Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla şoke oldu. Rapora göre, küçük Uzay’ın biyolojik babasının yüzde 99.99 ihtimalle Hacı Sabancı olduğu belirlendi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava, sosyal medyada gündem oldu.
Mahkemenin sevki üzerine yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı ile 4 yaşındaki Uzay’ın biyolojik bağını kanıtlayan sonuçlar mahkemeye sunuldu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Raporda, Uzay D.’nin DNA profili ile anne Fatma D. ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’nın DNA profillerinin karşılaştırıldığı, sonuçların Sabancı’nın biyolojik babalık ihtimalini yüzde 99.99 olarak doğruladığı ifade edildi.

Fatma D.’nin iddiaları açıklandı

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, Fatma D. ve Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medyada tanıştı. İddiaya göre çift, Los Angeles’ta tatil yaptı ve yıllar boyunca zaman zaman bir araya geldi. Fatma D.’nin başka biriyle evlenerek Belçika’ya yerleştiği, ancak bu evliliğin kısa sürdüğü belirtildi. İkili 2020 yılında tekrar bir araya geldi ve bu süreçte Fatma D., Uzay isimli oğluna hamile kaldı. Fatma D., çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu belirterek, Sabancı ile çocuk arasında soy bağının kurulması için mahkemeye başvurdu. Ayrıca, çocuğun Sabancı’nın nüfusuna kaydedilmesini talep etti.

Hacı Sabancı açıklama yapmadı

İş insanı Hacı Sabancı, dava ve Adli Tıp raporuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak mahkeme kararı sonrasında sosyal medya hesabından, eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara Sabancı ile yer aldığı bir aile fotoğrafı paylaştı.
Hacı Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2021
EKONOMİ
Hacı Sabancı: Türkiye ekonomisinden çok umutluyum
11 Ocak 2021, 13:12
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