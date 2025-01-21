https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/grand-kartal-otel-kimin-mazhar-murtezaoglu-kimdir-1092894940.html

Grand Kartal Otel kimin, Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Grand Kartal Otel kimin, Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de sabah saatlerinde çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Otelde bulunan misafirlerin güvenli bir şekilde... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T11:58+0300

2025-01-21T11:58+0300

2025-01-21T11:58+0300

türkiye

mazhar murtezaoğlu

grand kartal oteli

grand kartal otel

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bağlı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.Mazhar Murtezaoğlu kimdir?1926 yılında Rize'de doğan Murtezaoğlu 30 Nisan 2019 yılında hayatını kaybetti.1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmasıyla tanınan Türk turizmci Murtezaoğlu'nun adı Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verildi.Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da Murtezaoğlu'na özel ödül verilmiştir.Hüseyin Tunçay, Murtezaoğlu'nun hayatını konu alan "Bolu'da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu" isimli kitabı yazmıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boluda-yanan-otelin-ici-goruntulendi-hala-yanan-odalar-var-1092892849.html

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