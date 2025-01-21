https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/grand-kartal-otel-kimin-mazhar-murtezaoglu-kimdir-1092894940.html
Grand Kartal Otel kimin, Mazhar Murtezaoğlu kimdir?
Grand Kartal Otel kimin, Mazhar Murtezaoğlu kimdir?
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de sabah saatlerinde çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Otelde bulunan misafirlerin güvenli bir şekilde... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T11:58+0300
2025-01-21T11:58+0300
2025-01-21T11:58+0300
türkiye
mazhar murtezaoğlu
grand kartal oteli
grand kartal otel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092894314_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ffa23c2435db607cbfb6f42b1f8f700e.jpg
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bağlı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.Mazhar Murtezaoğlu kimdir?1926 yılında Rize'de doğan Murtezaoğlu 30 Nisan 2019 yılında hayatını kaybetti.1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmasıyla tanınan Türk turizmci Murtezaoğlu'nun adı Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verildi.Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da Murtezaoğlu'na özel ödül verilmiştir.Hüseyin Tunçay, Murtezaoğlu'nun hayatını konu alan "Bolu'da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu" isimli kitabı yazmıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boluda-yanan-otelin-ici-goruntulendi-hala-yanan-odalar-var-1092892849.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092894314_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_dcce641dd745d6c1bb55e552f96cb749.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mazhar murtezaoğlu, mazhar murtezaoğlu kimdir, mazhar murtezaoğlu nereli, mazhar murtezaoğlu hayatı, mazhar murtezaoğlu biyografi, mazhar murtezaoğlu kartalkaya, mazhar murtezaoğlu otel, mazhar murtezaoğlu haberleri, mazhar murtezaoğlu grand kartal otel, mazhar murtezaoğlu son dakika, mazhar murtezaoğlu yangın, mazhar murtezaoğlu bolu, mazhar murtezaoğlu kartal otel, mazhar murtezaoğlu iş hayatı, mazhar murtezaoğlu otel yangını,
mazhar murtezaoğlu, mazhar murtezaoğlu kimdir, mazhar murtezaoğlu nereli, mazhar murtezaoğlu hayatı, mazhar murtezaoğlu biyografi, mazhar murtezaoğlu kartalkaya, mazhar murtezaoğlu otel, mazhar murtezaoğlu haberleri, mazhar murtezaoğlu grand kartal otel, mazhar murtezaoğlu son dakika, mazhar murtezaoğlu yangın, mazhar murtezaoğlu bolu, mazhar murtezaoğlu kartal otel, mazhar murtezaoğlu iş hayatı, mazhar murtezaoğlu otel yangını,
Grand Kartal Otel kimin, Mazhar Murtezaoğlu kimdir?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de sabah saatlerinde çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Otelde bulunan misafirlerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildirken, 10 kişi hayatını kaybetti.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bağlı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Mazhar Murtezaoğlu kimdir?
1926 yılında Rize'de doğan Murtezaoğlu 30 Nisan 2019 yılında hayatını kaybetti.
1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmasıyla tanınan Türk turizmci Murtezaoğlu'nun adı Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verildi.
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da Murtezaoğlu'na özel ödül verilmiştir.
Hüseyin Tunçay, Murtezaoğlu'nun hayatını konu alan "Bolu'da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu" isimli kitabı yazmıştır.