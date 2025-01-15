https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/7-gezegen-gokyuzunde-hizalanacak-nadir-gorulen-gok-olayi-turkiyeden-gozlemlenebilecek-mi-1092698048.html

7 gezegen gökyüzünde hizalanacak: Nadir görülen gök olayı Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

7 gezegen gökyüzünde hizalanacak: Nadir görülen gök olayı Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Sputnik Türkiye

2025 yılının ilk ayları, astronomi tutkunları için bir başka geçecek. Ocak ve Şubat aylarında meydana gelecek olan gök olaylarında gezegen geçit törenleri... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T12:07+0300

2025-01-15T12:07+0300

2025-01-15T12:08+0300

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Astronomi meraklıları için 2025 yılına unutulmaz bir başlangıç olacak. Şubat ayında, Güneş Sistemi’nin yedi gezegeni aynı tarafta hizalanacak. Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan bu nadir gök olayları, hem amatör hem de profesyonel gözlemciler için büyük bir fırsat sunuyor.Gezegenler nasıl hizalanacak?Şubat 2025’te yaşanacak olayda, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün Güneş’in bir tarafında hizalanacak. Bu durum, Dünya’dan bakıldığında gezegenlerin aynı hat üzerinde dizilmiş gibi görünmesini sağlayacak.Gezegen hizalanmaları, genellikle gezegen geçit töreni olarak adlandırılıyor. Bu olay, gezegenlerin aynı düzlemde dönmesi nedeniyle gerçekleşiyor. Ancak tamamen kusursuz bir hizalanma nadiren görülüyor.Bu nadir gökyüzü olayının bir benzeri de 21 Ocak 2025’te yaşanacak. Altı gezegen – Mars, Venüs, Jüpiter, Uranüs, Neptün ve Satürn – bir hizalanma gerçekleştirecek. Ancak bu hizalanma, Şubat’taki yedi gezegen olayından daha az kapsamlı olacak.Geçit törenin tarihi ve gözlemleme ipuçlarıŞubat 2025'in son günlerinde özellikle 28 Şubat gecesi en iyi şekilde gözlemlenecek olan 'Gezegen Geçit Töreni' gün batımından hemen sonraki saatlerde en belirgin şekilde gözlemlenebilecek. Bazı gezegenler çıplak gözle görülebilecek olsa da, Uranüs ve Neptün gibi uzak gezegenleri görmek için dürbün veya teleskop kullanılması öneriliyor. Gökbilimciler, Güney ve doğu ufkuna bakan açık bir alanda gözlem yapılmasını öneriyor.Gezegen hizalanmaları, Güneş Sistemi’nin dinamik yapısını ve gezegenlerin hareketlerini daha iyi anlamak için eşsiz bir fırsat sunar. Ayrıca bu tür olaylar, gökyüzü gözlemine olan ilgiyi artırarak bilimsel araştırmaları teşvik eder.Daha önce de yaşanmıştı21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn, 800 yıldan fazla bir sürenin ardından Dünya'dan bakıldığında neredeyse birleşmiş gibi görülmüştü. Günümüze en yakın geçit ise Haziran 2022'de meydana gelmişti. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn dahil toplamda beş gezegen hizalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/merkurun-kuzey-kutbu-hic-bu-kadar-net-gorulmemisti-gunese-en-yakin-gezegenin-gece-yuzune-bakis-1092543130.html

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