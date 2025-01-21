https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/feto-darbe-girisimine-iliskin-genelkurmay-cati-davasinin-149-sanigi-yeniden-yargilanacak-1092903765.html

FETÖ darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının 149 sanığı, yeniden yargılanacak

FETÖ darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının 149 sanığı, yeniden yargılanacak

Sputnik Türkiye

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin çatı davanın 149 sanığı, Yargıtay'ın bozma... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T14:53+0300

2025-01-21T14:53+0300

2025-01-21T14:53+0300

türkiye

akın öztürk

kubilay selçuk

mehmet dişli

genelkurmay

yargıtay

genelkurmay başkanlığı

genelkurmay çatı davası

fetö

fetö soruşturması

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 149 sanık yeniden yargılanacak. Mahkeme, 3. Ceza Dairesinin "yetersiz gerekçe" ve "eksik inceleme" nedeniyle 149 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından, 15'i tutuklu 134'ü tutuksuz olan bu sanıklar 21 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Temyiz aşamasında ölen sanık Mustafa Barış Avıalan hakkındaki dosyayı ayıran mahkeme, davanın ilk celsesinin 21 Nisan 2025'te Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülmesini kararlaştırdı.Yargıtay kararıYargıtay 3. Ceza Dairesi, Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı "çatı davası"nda temyiz incelemesini 17 Temmuz 2024'de tamamlamıştı.Yüksek mahkeme, sözde 'yurtta sulh konseyinin' üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin "yöneticileri" ve "asli failleri" kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış'a "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı.Bu sanıklara 26 defa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırılmıştı.Bu sanıklarla aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verilmişti.Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden "kasten öldürme" suçlamasıyla verilen hapis cezaları, "olası kastla öldürme" yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozulmuştu.Sanıklar eski subay Ertan Özmen, 15 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yürüten eski korgeneral Mustafa Özsoy, sanık eski Genelkurmay Harekat Başkanı korgeneral Satı Bahadır Köse, eski binbaşı Abdulkadir İlhan, eski subay Metin Demir, eski yüzbaşı Fatih Üner ve eski binbaşı Yusuf Yedidağ hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri de eksik inceleme gerekçesiyle bozulmuştu.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, olay tarihinde örgütün sözde "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı" Birol Kurubaş'a "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe nedeniyle bozmuştu.Sanık Cengiz Aydın hakkında, "anayasayı ihlale yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmü de bozuldu. Olay gecesi albay rütbesiyle kışlanın güvenliğinden sorumlu Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanı olan sanığın, anayasayı ihlal suçuna, asli müşterek fail sıfatıyla katıldığı, bu kapsamda işlenen araç suçlardan da asli fail olarak sorumlu olduğu gözetilmeksizin, yardım eden sıfatı ile cezalandırılması bozma nedeni yapılmıştı."Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan ceza verilen sanıklar eski binbaşı Fatih Koç ve Hasan Hüseyin Sarıtarla hakkındaki hükümler de Anayasayı ihlal suçuna asli müşterek fail sıfatıyla katıldıkları gözetilmeksizin, yardım eden sıfatı ile cezalandırılmaları suretiyle eksik ceza tayini nedeniyle bozulmuştu."Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verilen sanıklar Kübra Yavuz ve Mehmet Uslu hakkında da eksik inceleme gerekçesiyle bozma kararı verilmişti.Daire, sanıklar eski Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanı korgeneral Salih Ulusoy, eski Genelkurmay Başkanlığı Personel İşleri Daire Başkanı tuğgeneral Uğur Şahin, eski TSK İstihbarat Okul Komutan Vekili albay Vural Akyıldırım, eski kurmay yarbay Özcan Kurt ve eski yarbay Özgür Solakoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hükmü bozdu. Daire, sanıklara, "anayasayı ihlal" veya "anayasayı ihlale yardım" suçlarından ceza verilip verilmeyeceğinin araştırılmasına karar vermişti.Yerel mahkemece haklarında tüm suçlardan beraat kararı verilen sanıklar eski binbaşı Ahmet Albayrak, eski üsteğmen Cihangir Şenlik, eski binbaşı Yusuf Akdemir, eski yüzbaşı Sedat Taşkın, eski astsubay Ersin Eker, Murat Mala, Murat Pekgüler ve Okan Kurt hakkındaki hükümler de eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu. Bu sanıklar hakkında da "anayasayı ihlale yardım", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarıyla ilgili araştırma yapılması gerektiği belirtilmişti.Sanık Hüseyin Hakan Öcal hakkındaki "anayasayı ihlal" suçundan verilen hüküm ile eski binbaşı Nahsen Fıstıkcı hakkında, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet hükmü de eksik inceleme nedeniyle bozulmuştu.Genelkurmay Başkanının odasına dinleme cihazı koyulmasıYargıtay 3. Ceza Dairesi, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, Türkkan'ın örgüt abisi olduğu belirtilen ve olay tarihinde Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan sanık Muhammet Uslu ve Genelkurmay Başkanı ile İkinci Başkanının odasına dinleme cihazı koyduğu belirtilen sivil sanık Fatih Okutur'a "siyasal ve askeri casusluk" suçundan verilen beraat kararlarını da bozmuştu. Dairenin, gerekçesinde, sanıkların dosyaya yansıyan somut eylemlerinin siyasal ve askeri casusluk suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/9-yildir-araniyordu-feto-firarisi-eski-yargitay-uyesi-ismail-kose-tutuklandi-1092503627.html

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akın öztürk, kubilay selçuk, mehmet dişli, genelkurmay, yargıtay, genelkurmay başkanlığı, genelkurmay çatı davası, fetö, fetö soruşturması