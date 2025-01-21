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Görgü tanıkları Kartalkaya'da yaşanan 'can pazarı'nı anlattı: 'İki kadın kendilerini aşağıya attı'
Görgü tanıkları Kartalkaya'da yaşanan 'can pazarı'nı anlattı: 'İki kadın kendilerini aşağıya attı'
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında yaşanan can pazarını anlatan görgü tanıkları insanların kurtulmak için kendilerini camlardan attıklarını anlattı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
kartalkaya
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grand kartal oteli
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yangın söndürme
görgü tanığı
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında yaşananları anlatan görgü tanıkları, otelde kalan insanların canlarını kurtarmak için camlardan atladıklarını anlattı. Bir görgü tanıği iki kadının camdan atladığına tanık olduğunu dile getirirken, "İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu" diye konuştu. Herkes imdat diye bağırıyorduYandaki otelde çalıştığını, mesai bittikten sonra odasına geldiğinde sesler üzerine dışarı çıktığını anlatan görgü tanığı Barış Salgür, herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.İnsanlar gözümüzün önünde can verdiBölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek yaşananları şöyle anlattı: Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı. Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-facia-geliyorum-demis-bircok-musterinin-altyapi-yetersizligini-sikayet-ettigi-ortaya-1092898673.html
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kartalkaya, bolu, grand kartal oteli, yangın, yangın söndürme, görgü tanığı
kartalkaya, bolu, grand kartal oteli, yangın, yangın söndürme, görgü tanığı

Görgü tanıkları Kartalkaya'da yaşanan 'can pazarı'nı anlattı: 'İki kadın kendilerini aşağıya attı'

13:25 21.01.2025 (güncellendi: 13:31 21.01.2025)
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında yaşanan can pazarını anlatan görgü tanıkları insanların kurtulmak için kendilerini camlardan attıklarını anlattı.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında yaşananları anlatan görgü tanıkları, otelde kalan insanların canlarını kurtarmak için camlardan atladıklarını anlattı. Bir görgü tanıği iki kadının camdan atladığına tanık olduğunu dile getirirken, "İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu" diye konuştu.

Herkes imdat diye bağırıyordu

Yandaki otelde çalıştığını, mesai bittikten sonra odasına geldiğinde sesler üzerine dışarı çıktığını anlatan görgü tanığı Barış Salgür, herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.
Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
© AA / İbrahim Yozoğlu

İnsanlar gözümüzün önünde can verdi

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.
Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek yaşananları şöyle anlattı:
"Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi."
Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı. Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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