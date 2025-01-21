https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/faciayi-gorgu-taniklari-yasanan-can-pazarini-anlatti-iki-kadin-kendilerini-asagiya-atti-1092899860.html

Görgü tanıkları Kartalkaya'da yaşanan 'can pazarı'nı anlattı: 'İki kadın kendilerini aşağıya attı'

Görgü tanıkları Kartalkaya'da yaşanan 'can pazarı'nı anlattı: 'İki kadın kendilerini aşağıya attı'

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında yaşanan can pazarını anlatan görgü tanıkları insanların kurtulmak için kendilerini camlardan attıklarını anlattı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T13:25+0300

2025-01-21T13:25+0300

2025-01-21T13:31+0300

türkiye

kartalkaya

bolu

grand kartal oteli

yangın

yangın söndürme

görgü tanığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092893194_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_335e1c0793d0b9cc65b862e738a40891.jpg

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında yaşananları anlatan görgü tanıkları, otelde kalan insanların canlarını kurtarmak için camlardan atladıklarını anlattı. Bir görgü tanıği iki kadının camdan atladığına tanık olduğunu dile getirirken, "İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu" diye konuştu. Herkes imdat diye bağırıyorduYandaki otelde çalıştığını, mesai bittikten sonra odasına geldiğinde sesler üzerine dışarı çıktığını anlatan görgü tanığı Barış Salgür, herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.İnsanlar gözümüzün önünde can verdiBölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek yaşananları şöyle anlattı: Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı. Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-facia-geliyorum-demis-bircok-musterinin-altyapi-yetersizligini-sikayet-ettigi-ortaya-1092898673.html

türkiye

kartalkaya

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartalkaya, bolu, grand kartal oteli, yangın, yangın söndürme, görgü tanığı