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Endonezya'da meydana gelen heyelanda en az 16 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da meydana gelen heyelanda en az 16 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Orta Java eyaletinde meydana gelen heyelanda en az 16 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklama yapan yetkililer, şiddetli yağışların sebep olduğu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
asya & pasifik
endonezya
sumatra
java adası
heyelan
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Endonezya'nın Orta Java eyaletinde şiddetli yağışlar dolayısıyla meydana gelen heyelan sonucu en az 16 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Heyelan sonucu kayıp kişilerin de olduğu eklendi. Pekalongan kentindeki heyelanın şiddetli yağmurlar tarafından tetiklendiğini söyleyen yetkililer, yağmurlarından birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini konusunda uyarıda bulundu.Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirten yetkililer, zorlu hava koşullarına karşı yarışıyor.Genellikle Kasım ve Nisan ayları arasında yoğun yağış olan Endonezya'da geçen ay sellerde 10 kişi ölmüştü. Kuzey Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ise en az29 kişi hayatını kaybetmişti.
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asya & pasifik, endonezya, sumatra, java adası, heyelan, şiddetli yağış
asya & pasifik, endonezya, sumatra, java adası, heyelan, şiddetli yağış

Endonezya'da meydana gelen heyelanda en az 16 kişi hayatını kaybetti

14:11 21.01.2025
© AP Photo / BNPBEndonezya heyelan ve sellerde en az 16 kişi hayatını kaybetti
Endonezya heyelan ve sellerde en az 16 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / BNPB
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Endonezya'nın Orta Java eyaletinde meydana gelen heyelanda en az 16 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklama yapan yetkililer, şiddetli yağışların sebep olduğu heyelanda yaralı ve kayıpların da olduğunu belirtti. Kayıplar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Endonezya'nın Orta Java eyaletinde şiddetli yağışlar dolayısıyla meydana gelen heyelan sonucu en az 16 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Heyelan sonucu kayıp kişilerin de olduğu eklendi. Pekalongan kentindeki heyelanın şiddetli yağmurlar tarafından tetiklendiğini söyleyen yetkililer, yağmurlarından birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini konusunda uyarıda bulundu.
Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirten yetkililer, zorlu hava koşullarına karşı yarışıyor.
Genellikle Kasım ve Nisan ayları arasında yoğun yağış olan Endonezya'da geçen ay sellerde 10 kişi ölmüştü. Kuzey Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ise en az29 kişi hayatını kaybetmişti.
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