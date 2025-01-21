https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/endonezyada-meydana-gelen-heyelanda-en-az-16-kisi-hayatini-kaybetti-1092902745.html

Endonezya'da meydana gelen heyelanda en az 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da meydana gelen heyelanda en az 16 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Orta Java eyaletinde meydana gelen heyelanda en az 16 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklama yapan yetkililer, şiddetli yağışların sebep olduğu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T14:11+0300

2025-01-21T14:11+0300

2025-01-21T14:11+0300

dünya

asya & pasifik

endonezya

sumatra

java adası

heyelan

şiddetli yağış

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Endonezya'nın Orta Java eyaletinde şiddetli yağışlar dolayısıyla meydana gelen heyelan sonucu en az 16 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Heyelan sonucu kayıp kişilerin de olduğu eklendi. Pekalongan kentindeki heyelanın şiddetli yağmurlar tarafından tetiklendiğini söyleyen yetkililer, yağmurlarından birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini konusunda uyarıda bulundu.Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirten yetkililer, zorlu hava koşullarına karşı yarışıyor.Genellikle Kasım ve Nisan ayları arasında yoğun yağış olan Endonezya'da geçen ay sellerde 10 kişi ölmüştü. Kuzey Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ise en az29 kişi hayatını kaybetmişti.

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endonezya

sumatra

java adası

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asya & pasifik, endonezya, sumatra, java adası, heyelan, şiddetli yağış