https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ahmet-ozer-hakkinda-yeni-tutuklama-karari-1092882322.html

Ahmet Özer hakkında yeni tutuklama kararı

Ahmet Özer hakkında yeni tutuklama kararı

Sputnik Türkiye

PKK/KCK üyeliği suçundan tutuklanan ve görevden alınan Esenyurt Belediye eski Başkanı Ahmet Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklandı. Özer'in... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T06:17+0300

2025-01-21T06:17+0300

2025-01-21T06:17+0300

türkiye

ahmet özer

soruşturma

belediye

belediye başkanı

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Esenyurt Belediye eski Başkanı Ahmet Özer, daha önce "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanıp görevden alınmıştı. Özer, bu kez "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılandığı soruşturma kapsamında da tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen bir suç örgütüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Örgütün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek kamu ihalelerini manipüle ettiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında Ahmet Özer'in de şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.Cezaevinde bulunan Ahmet Özer'in ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Alınan ifade sonrasında, savcılık Özer'i "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.Mahkemeden tutuklama kararıNöbetçi sulh ceza hakimliği, Ahmet Özer'in tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma süreci devam ederken, rüşvet ve ihale usulsüzlüklerine yönelik iddiaların detaylandırıldığı kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

ahmet özer, soruşturma, belediye, belediye başkanı