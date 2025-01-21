https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-600den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1092897942.html
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 600’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 600’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam ettiği Donbass'ta bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 660 Ukraynalı asker... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:52+0300
2025-01-21T12:52+0300
2025-01-21T12:58+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Volkovo köyünün kontrolünü ele geçirdi. Düşmanın 580 askeri etkisiz hale getirilirken yedi zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 60 kadar asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçlerinin kaybı 510’dan fazla asker ve ABD yapımı M113 dahil yedi adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun 290 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı birlikler 120 kadar asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 100 kadar asker oldu.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna silah üretimini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve depolama yerleri ile Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu üsler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 156 İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/rusya-bolgelerinde-gece-55-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1092885245.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, harkov, himars, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, harkov, himars, donetsk halk cumhuriyeti
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 600’den fazla militan etkisiz hale getirildi
12:52 21.01.2025 (güncellendi: 12:58 21.01.2025)
Rus ordusu, özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam ettiği Donbass'ta bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 660 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Volkovo köyünün kontrolünü ele geçirdi. Düşmanın 580 askeri etkisiz hale getirilirken yedi zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 60 kadar asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçlerinin kaybı 510’dan fazla asker ve ABD yapımı M113 dahil yedi adet zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun 290 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı birlikler 120 kadar asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 100 kadar asker oldu.
Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna silah üretimini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve depolama yerleri ile Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu üsler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 156 İHA’sını engelledi.