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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de Ateşkesin devamı önemli
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de Ateşkesin devamı önemli
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T21:08+0300
2025-01-21T21:08+0300
2025-01-21T21:14+0300
türkiye
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan, Gazze'de ateşkes süreci hakkında gerçekleştirdiği konuşmasında, Gazze'de ateşkesin devamının önemli olduğunu vurgulayarak, "Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli" ifadelerinde bulundu.
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hakan fidan,
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de Ateşkesin devamı önemli
21:08 21.01.2025 (güncellendi: 21:14 21.01.2025)
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan, Gazze'de ateşkes süreci hakkında gerçekleştirdiği konuşmasında, Gazze'de ateşkesin devamının önemli olduğunu vurgulayarak, "Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli" ifadelerinde bulundu.