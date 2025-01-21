https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/disisleri-bakani-fidan-gazzede-ateskesin-devami-onemli-1092916348.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de Ateşkesin devamı önemli

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de Ateşkesin devamı önemli

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan, Gazze'de ateşkes süreci hakkında gerçekleştirdiği konuşmasında, Gazze'de ateşkesin devamının önemli olduğunu vurgulayarak, "Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli" ifadelerinde bulundu.

türkiye

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