https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/datca-kusadasi-ve-didim-gibi-yerlerdeki-7-tasinmazin-satisi-icin-ihaleye-cikiliyor-1092886774.html

Datça, Kuşadası ve Didim gibi yerlerdeki 7 taşınmazın satışı için ihaleye çıkılıyor

Datça, Kuşadası ve Didim gibi yerlerdeki 7 taşınmazın satışı için ihaleye çıkılıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ildeki 7 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Buna göre Adana'nın Karataş, Yozgat'ın... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T09:43+0300

2025-01-21T09:43+0300

2025-01-21T09:43+0300

türkiye

özelleştirme idaresi başkanlığı (öib)

kuşadası

didim

adana

datça

yozgat

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Resmi GAzete yayımlanan ilana göre, Adana'nın Karataş, Yozgat'ın merkez, Karaman'ın merkez, Aydın'ın Didim ve Kuşadası, Muğla'nın Datça ve İzmir'in Güzelbahçe ilçelerinde birer taşınmazın satışı yapılacak. Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon lira ile 15 milyon lira arasında değişiyor. Adana, Yozgat ve Karaman'daki ihaleler için 11 Şubat, Aydın, Muğla ve İzmir'dekiler için 12 Şubat son teklif verme tarihi olarak belirlendi. İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhalelere ilişkin belgelerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş, Ankara adresine, son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kizilay-120-bin-metrekarelik-zeytinligi-satisa-cikardi-ihale-ne-zaman-yapilacak-kac-liradan-satisa-1092858036.html

türkiye

kuşadası

didim

adana

datça

yozgat

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Sputnik Türkiye

özelleştirme idaresi başkanlığı (öib), kuşadası, didim, adana, datça, yozgat