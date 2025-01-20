https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kizilay-120-bin-metrekarelik-zeytinligi-satisa-cikardi-ihale-ne-zaman-yapilacak-kac-liradan-satisa-1092858036.html
Kızılay, 120 bin metrekarelik 'zeytinliği' satışa çıkardı: İhale ne zaman yapılacak? Kaç liradan satışa sunulacak?
Kızılay, 120 bin metrekarelik 'zeytinliği' satışa çıkardı: İhale ne zaman yapılacak? Kaç liradan satışa sunulacak?
Sputnik Türkiye
Kızılay, İzmir Karaburun'da bulunan 120 bin metrekarelik zeytinliği satışa çıkardığını duyurdu. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T11:35+0300
2025-01-20T11:35+0300
2025-01-20T11:35+0300
ekonomi
kızılay
ziraat bankası
zeytinlik alan
izmir
ihale
satış
açık artırma
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Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, İzmir Karaburun Küçükbahçe Mahallesi'nde bulunan 120 bin metrekarelik zeytinliğin satışa çıkarıldığını açıkladı. 185 milyon muhammen bedel istenen zeytinlik 20 Şubat'ta ihaleye çıkacak. 9 milyon 250 bin lira geçici teminat isteniyorResmi Gazete'de zeytinlik ihalesi hakkında detaylı bilgilere yer verilirken, dev tarla için 185 milyon TL muhammen bedel isteniyor. İhaleye katılacaklar 9 milyon 250 bin TL'lik geçici teminatı Ziraat Bankası'na yatırması gerekiyor. Açık artırma ile satışı yapılacak olan zeytinlik için 19 Şubat saat 14.00'da zarf teslimi için son tarih olarak belirlendi.4 milyon lira arttıİlana göre 9 Aralık 2024'te 181 milyon TL'ye satışa konan tarla için bu kez 185 milyon TL muhammen bedel belirlendi.Muhammen bedel nedir?İhale yolu ile satışı planlanan bir taşınmaz ya da taşınır malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değerini ifade eder.
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Kızılay, 120 bin metrekarelik 'zeytinliği' satışa çıkardı: İhale ne zaman yapılacak? Kaç liradan satışa sunulacak?
Kızılay, İzmir Karaburun'da bulunan 120 bin metrekarelik zeytinliği satışa çıkardığını duyurdu.
Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, İzmir Karaburun Küçükbahçe Mahallesi'nde bulunan 120 bin metrekarelik zeytinliğin satışa çıkarıldığını açıkladı. 185 milyon muhammen bedel istenen zeytinlik 20 Şubat'ta ihaleye çıkacak.
9 milyon 250 bin lira geçici teminat isteniyor
Resmi Gazete'de zeytinlik ihalesi hakkında detaylı bilgilere yer verilirken, dev tarla için 185 milyon TL muhammen bedel isteniyor. İhaleye katılacaklar 9 milyon 250 bin TL'lik geçici teminatı Ziraat Bankası'na yatırması gerekiyor. Açık artırma ile satışı yapılacak olan zeytinlik için 19 Şubat saat 14.00'da zarf teslimi için son tarih olarak belirlendi.
İlana göre 9 Aralık 2024'te 181 milyon TL'ye satışa konan tarla için bu kez 185 milyon TL muhammen bedel belirlendi.
İhale yolu ile satışı planlanan bir taşınmaz ya da taşınır malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değerini ifade eder.