https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/cumhurbaskani-erdogan-bir-gunluk-milli-yas-ilan-edildi-1092913834.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili bir günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili bir günlük milli yas ilan edildi

Sputnik Türkiye

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T18:47+0300

2025-01-21T18:47+0300

2025-01-21T19:13+0300

türkiye

kartalkaya

kabine

bolu

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milli yas

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Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili olarak bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, 22 Ocak çarşamba günü bayrakların yarıya indirileceğini belirtirken, "Gün siyaset yapma günü değil birlik olma günüdür" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle; "Yaralanan kardeşlerimizden 17'si taburcu edildi. AFAD ve diğer birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangının haberini alır almaz 4 bakanımız süratle Bolu'ya gönderdik. Yangına farklı kurumlarımızda 156 araç 458 personelle müdahale edilmiştir. Hesap vereceklerdirYangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için soruşturmalar başlatılmıştır. İlk etapta aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. 1 günlük milli yas ilan edildi. 22 Ocak Çarşamba günü bayraklarımız yarıya çekilecektir. Gün siyaset yapma günü değil birlik olma günüdür."Milli yas nedir? Milli yas ilan edilince ne yapılır?Milli yas, önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü veya doğal afet, facia, kaza, savaş, terör saldırısı nedeniyle ilan edilebilir. Milli yas ilan edildiğinde, ülkedeki bayraklar yarıya indirilir ve resmi törenler iptal edilir. Ayrıca, milli yas ilan edilen günlerde, bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir. Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/erdogandan-boludaki-otel-yanginina-iliskin-ilk-aciklama-1092905005.html

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