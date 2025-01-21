https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/celal-sengor-neset-ertasi-tanimiyorum-1092880368.html
Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum
Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Neşet Ertaş'ı dinleyip dinlemediği sorulduğunda Neşet Ertaş'ı taımadığını söyledi. Şengör, sosyal medyada ise bu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T00:29+0300
2025-01-21T00:29+0300
2025-01-21T00:29+0300
türkiye
celal şengör
neşet ertaş
türkü
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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi. Program esnasında Şengör, Rumeli türküleri dinlemeyi sevdiğini söylediği esnada moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusunu "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım"şeklinde yanıtladı.Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/1092869107.html
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celal şengör, celal şengör neşet ertaş, neşet ertaş,
celal şengör, celal şengör neşet ertaş, neşet ertaş,
Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum
Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Neşet Ertaş'ı dinleyip dinlemediği sorulduğunda Neşet Ertaş'ı taımadığını söyledi. Şengör, sosyal medyada ise bu söylemleriyle tepki topladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi.
Program esnasında Şengör, Rumeli türküleri dinlemeyi sevdiğini söylediği esnada moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusunu "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım"şeklinde yanıtladı.
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.