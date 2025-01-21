https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/celal-sengor-neset-ertasi-tanimiyorum-1092880368.html

Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum

Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Neşet Ertaş'ı dinleyip dinlemediği sorulduğunda Neşet Ertaş'ı taımadığını söyledi. Şengör, sosyal medyada ise bu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

celal şengör

neşet ertaş

türkü

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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi. Program esnasında Şengör, Rumeli türküleri dinlemeyi sevdiğini söylediği esnada moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusunu "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım"şeklinde yanıtladı.Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/1092869107.html

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