Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/celal-sengor-neset-ertasi-tanimiyorum-1092880368.html
Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum
Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Neşet Ertaş'ı dinleyip dinlemediği sorulduğunda Neşet Ertaş'ı taımadığını söyledi. Şengör, sosyal medyada ise bu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T00:29+0300
2025-01-21T00:29+0300
türkiye
celal şengör
neşet ertaş
türkü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103246/72/1032467212_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ade2e27862493204adc9bfa0c506738a.jpg
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi. Program esnasında Şengör, Rumeli türküleri dinlemeyi sevdiğini söylediği esnada moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusunu "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım"şeklinde yanıtladı.Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/1092869107.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103246/72/1032467212_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_436870c69c8997add3503d922eefc640.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
celal şengör, celal şengör neşet ertaş, neşet ertaş,
celal şengör, celal şengör neşet ertaş, neşet ertaş,

Celal Şengör: Neşet Ertaş'ı tanımıyorum

00:29 21.01.2025
© AACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
Abone ol
Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Neşet Ertaş'ı dinleyip dinlemediği sorulduğunda Neşet Ertaş'ı taımadığını söyledi. Şengör, sosyal medyada ise bu söylemleriyle tepki topladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi.
Program esnasında Şengör, Rumeli türküleri dinlemeyi sevdiğini söylediği esnada moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusunu "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım"şeklinde yanıtladı.
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
YAŞAM
Ayşe Barım soruşturmasında ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verecek: İşimi bizzat engelledi demişti
Dün, 15:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала