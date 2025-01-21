https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boludaki-otel-yanginiyla-ilgili-yayin-yasagi-karari-1092903229.html

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kararı

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kararı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, yaklaşık 10 saatlik bir müdahaleyle kontrol altına alındı. 237 kişinin bulunduğu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T14:28+0300

2025-01-21T14:28+0300

2025-01-21T14:35+0300

türkiye

bolu

yangın

yayın yasağı

otel

kartalkaya

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Bolu’nun popüler kayak merkezlerinden Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’de çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle yaklaşık 10 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı.237 kişi otelde bulunuyordu: 10 kişi yaşamını yitirdiYangın sırasında otelde bulunan 237 müşterinin tahliyesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre, 10 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı tatilcilerin, çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.Yayın yasağı getirildiBolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yayınlara yasak getirdi. Meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html

türkiye

bolu

kartalkaya

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