https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boludaki-otel-yanginiyla-ilgili-yayin-yasagi-karari-1092903229.html
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kararı
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kararı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, yaklaşık 10 saatlik bir müdahaleyle kontrol altına alındı. 237 kişinin bulunduğu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T14:28+0300
2025-01-21T14:28+0300
2025-01-21T14:35+0300
türkiye
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yayın yasağı
otel
kartalkaya
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Bolu’nun popüler kayak merkezlerinden Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’de çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle yaklaşık 10 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı.237 kişi otelde bulunuyordu: 10 kişi yaşamını yitirdiYangın sırasında otelde bulunan 237 müşterinin tahliyesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre, 10 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı tatilcilerin, çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.Yayın yasağı getirildiBolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yayınlara yasak getirdi. Meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html
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bolu, yangın, yayın yasağı, otel, kartalkaya
bolu, yangın, yayın yasağı, otel, kartalkaya
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kararı
14:28 21.01.2025 (güncellendi: 14:35 21.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, yaklaşık 10 saatlik bir müdahaleyle kontrol altına alındı. 237 kişinin bulunduğu otelde 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındı.
Bolu’nun popüler kayak merkezlerinden Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’de çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle yaklaşık 10 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı.
237 kişi otelde bulunuyordu: 10 kişi yaşamını yitirdi
Yangın sırasında otelde bulunan 237 müşterinin tahliyesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre, 10 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı tatilcilerin, çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.
Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yayınlara yasak getirdi. Meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi.