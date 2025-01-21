https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-yangina-iliskin-aciklama-ruhsatini-biz-vermedigimiz-icin-1092897129.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken, küle dönen ahşap otelin ruhsatı tartışma konusu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:44+0300

2025-01-21T12:44+0300

2025-01-21T12:44+0300

türkiye

bolu

yangın

yangın söndürme

tanju özcan

bolu belediyesi

kültür ve turizm bakanlığı

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir açıklama yaptı ve otelin ruhsatına ilişkin bilgi verdi. Yangının neden çıktığı ve ihmal olup olmadığı konusu sosyal medyada tartışma konusu olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında otelin ruhsatına ve belediyenin sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Yetki sınırımız dışında'Özcan, yanan otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirterek, "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-tatil-yapiyordu--mahsun-kirmizigulden-yangin-aciklamasi-1092896386.html

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bolu

bolu belediyesi

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