https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-yangina-iliskin-aciklama-ruhsatini-biz-vermedigimiz-icin-1092897129.html
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken, küle dönen ahşap otelin ruhsatı tartışma konusu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:44+0300
2025-01-21T12:44+0300
2025-01-21T12:44+0300
türkiye
bolu
yangın
yangın söndürme
tanju özcan
bolu belediyesi
kültür ve turizm bakanlığı
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir açıklama yaptı ve otelin ruhsatına ilişkin bilgi verdi. Yangının neden çıktığı ve ihmal olup olmadığı konusu sosyal medyada tartışma konusu olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında otelin ruhsatına ve belediyenin sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Yetki sınırımız dışında'Özcan, yanan otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirterek, "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-tatil-yapiyordu--mahsun-kirmizigulden-yangin-aciklamasi-1092896386.html
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken, küle dönen ahşap otelin ruhsatı tartışma konusu olmuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, söz konusu otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirtti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir açıklama yaptı ve otelin ruhsatına ilişkin bilgi verdi.
Yangının neden çıktığı ve ihmal olup olmadığı konusu sosyal medyada tartışma konusu olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında otelin ruhsatına ve belediyenin sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Yetki sınırımız dışında'
Özcan, yanan otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirterek, "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında." ifadelerini kullandı.