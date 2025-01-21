Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
YAZI - YORUM
Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkındaki suç duyurusunun detayları
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcandan-yangina-iliskin-aciklama-ruhsatini-biz-vermedigimiz-icin-1092897129.html
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken, küle dönen ahşap otelin ruhsatı tartışma konusu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:44+0300
2025-01-21T12:44+0300
türkiye
bolu
yangın
yangın söndürme
tanju özcan
bolu belediyesi
kültür ve turizm bakanlığı
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082802135_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fd68bc6eb8ece8bedbb05084417d718c.jpg
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir açıklama yaptı ve otelin ruhsatına ilişkin bilgi verdi. Yangının neden çıktığı ve ihmal olup olmadığı konusu sosyal medyada tartışma konusu olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında otelin ruhsatına ve belediyenin sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Yetki sınırımız dışında'Özcan, yanan otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirterek, "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayada-tatil-yapiyordu--mahsun-kirmizigulden-yangin-aciklamasi-1092896386.html
türkiye
bolu
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082802135_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_6403240a108d2957f21212ecf50e3166.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolu, bolu yangın, tanju özcan, tanju özcan yangın, tanju özcan son dakika, bolu belediyesi, boluda yangın, kartalkaya yangın, kartalkaya yangın, hangi otel yandı, boluda hangi otel yandı
bolu, bolu yangın, tanju özcan, tanju özcan yangın, tanju özcan son dakika, bolu belediyesi, boluda yangın, kartalkaya yangın, kartalkaya yangın, hangi otel yandı, boluda hangi otel yandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yangına ilişkin açıklama: 'Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgim yok'

12:44 21.01.2025
© İHA / ENES ÖZKANCHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© İHA / ENES ÖZKAN
Abone ol
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken, küle dönen ahşap otelin ruhsatı tartışma konusu olmuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, söz konusu otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirtti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir açıklama yaptı ve otelin ruhsatına ilişkin bilgi verdi.
Yangının neden çıktığı ve ihmal olup olmadığı konusu sosyal medyada tartışma konusu olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında otelin ruhsatına ve belediyenin sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Yetki sınırımız dışında'

Özcan, yanan otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini belirterek, "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında." ifadelerini kullandı.
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya'da tatil yapıyordu, : Mahsun Kırmızıgül'den yangın açıklaması
12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала