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Sırp hayranlarla dalga geçen Avustralyalı spiker, kriz büyümeden Novak Djokovic'ten özür diledi
Sırp hayranlarla dalga geçen Avustralyalı spiker, kriz büyümeden Novak Djokovic'ten özür diledi
Sputnik Türkiye
Avustralya Açık Tenis Turnuvasında çeyrek finale yükselen Novak Djokovic, Channel 9 spikerinin Sırp taraftarlarla dalga geçmesi sonrasında kort içi röportajı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya problemleri son bulmuyor ancak Djokovic, maruz kaldığı tüm sıkıntılara rağmen turnuvada kazanmaya devam ediyor. 2022'deki sınır dışı olayından sonra bu seferki skandala imzayı, Channel 9'un spikeri Tony Jones oldu. Tony Jones, 17 Ocak Cuma günü yayın sırasında arkasındaki Djokovic'i destekleyen bir grup Sırp taraftarlardan Djokovic'in adını bağırmalarını istedi ve sonra onlara doğru "Novak abartılıyor... Novak eski bir isim... Beni duyamadıkları için mutluyum!" diye canlı yayında haber sunmaya devam etti. Ancak Jones'u televizyon karşısındaki yüz milyonlar ve Djokovic de duydu. Djokovic, X'teki sosyal medya hesabından dün paylaştığı videosunda "Maçlardan sonra kazananın maç sonu röportajı yapması yaygın bir uygulamadır, röportaj yapmamamın sebebi... birkaç gün önce, Avustralya'dan, Avustralya Açık'ın ana yayıncısı olan Channel 9'da çalışan ünlü bir spor gazetecisinin Sırp taraftarlarla alay etmeye karar vermesi, ayrıca bana karşı aşağılayıcı ve saldırgan yorumlarda bulunmasıydı" ifadelerini kullandı.Elon Musk'tan destek geldiElon Musk, Djokovic'in videosunu yeniden göndererek "Geleneksel medyanın olumsuzluk filtresinden geçmektense doğrudan halkla konuşmak çok daha iyidir" deyince video 60 milyona yakın görüntülenme aldı. Olay, ikinci bir Avustralya krizine doğru ilerlerken Tony Jones, bugün sabah programına çıkarak hem Djokovic'ten hem de Sırp taraftarlardan özür diledi. Jones, sözlerinin şakalaşma olduğunu ifade ederek olayın bu noktaya gelmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Dünya tenisinin önde gelen isimlerinden Novak Djokovic, 2022 yılında Kovid aşısı olmadığı için 5 gün mülteci otelinde kalmış ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamadan sınır dışı edilmişti. Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı 2019-2020-2021'de kazanmıştı ancak 2022'de sınır dışı edilince katılmadı. Djokovic bir sonraki sene pandemi kuralları esnetilince 2023'te turnuvayı yine kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/djokovic-sinir-disi-olayi-sonrasi-her-avustralya-ziyaretinde-hala-travma-yasadigini-acikladi-1092398994.html
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Sırp hayranlarla dalga geçen Avustralyalı spiker, kriz büyümeden Novak Djokovic'ten özür diledi

10:09 20.01.2025 (güncellendi: 10:10 20.01.2025)
© AA / Fatih AktaşDjokovic, Amerika Açık Tenis Turnuvası’ndaki ilk rakibini eledi
Djokovic, Amerika Açık Tenis Turnuvası’ndaki ilk rakibini eledi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA / Fatih Aktaş
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Avustralya Açık Tenis Turnuvasında çeyrek finale yükselen Novak Djokovic, Channel 9 spikerinin Sırp taraftarlarla dalga geçmesi sonrasında kort içi röportajı yapmayacağını ve boykot edeceğini açıklamıştı. Spiker, Djokovic'ten özür diledi.
Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya problemleri son bulmuyor ancak Djokovic, maruz kaldığı tüm sıkıntılara rağmen turnuvada kazanmaya devam ediyor. 2022'deki sınır dışı olayından sonra bu seferki skandala imzayı, Channel 9'un spikeri Tony Jones oldu.
Tony Jones, 17 Ocak Cuma günü yayın sırasında arkasındaki Djokovic'i destekleyen bir grup Sırp taraftarlardan Djokovic'in adını bağırmalarını istedi ve sonra onlara doğru "Novak abartılıyor... Novak eski bir isim... Beni duyamadıkları için mutluyum!" diye canlı yayında haber sunmaya devam etti. Ancak Jones'u televizyon karşısındaki yüz milyonlar ve Djokovic de duydu.
Djokovic, X'teki sosyal medya hesabından dün paylaştığı videosunda "Maçlardan sonra kazananın maç sonu röportajı yapması yaygın bir uygulamadır, röportaj yapmamamın sebebi... birkaç gün önce, Avustralya'dan, Avustralya Açık'ın ana yayıncısı olan Channel 9'da çalışan ünlü bir spor gazetecisinin Sırp taraftarlarla alay etmeye karar vermesi, ayrıca bana karşı aşağılayıcı ve saldırgan yorumlarda bulunmasıydı" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan destek geldi

Elon Musk, Djokovic'in videosunu yeniden göndererek "Geleneksel medyanın olumsuzluk filtresinden geçmektense doğrudan halkla konuşmak çok daha iyidir" deyince video 60 milyona yakın görüntülenme aldı.
Olay, ikinci bir Avustralya krizine doğru ilerlerken Tony Jones, bugün sabah programına çıkarak hem Djokovic'ten hem de Sırp taraftarlardan özür diledi. Jones, sözlerinin şakalaşma olduğunu ifade ederek olayın bu noktaya gelmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.
Dünya tenisinin önde gelen isimlerinden Novak Djokovic, 2022 yılında Kovid aşısı olmadığı için 5 gün mülteci otelinde kalmış ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamadan sınır dışı edilmişti. Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı 2019-2020-2021'de kazanmıştı ancak 2022'de sınır dışı edilince katılmadı. Djokovic bir sonraki sene pandemi kuralları esnetilince 2023'te turnuvayı yine kazandı.
Djokovic, sınır dışı sonrası her Avustralya ziyaretinde hala travma yaşadığını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
SPOR
Djokovic, sınır dışı olayı sonrası her Avustralya ziyaretinde hala travma yaşadığını açıkladı
6 Ocak, 17:29
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