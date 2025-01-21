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Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin Edremit... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) saat 23.38'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında çevre illerden de hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.65 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkezi Edremit Körfezi olarak belirlenirken büyüklüğünse 5.3 olduğu açıklandı. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak değerlendirildi.Kandilli Rasathanesi saat 23.53'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.'Olumsuz bir durum yok'AFAD'dan depreme dair herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bilgisi verildi.
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Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

23:48 21.01.2025 (güncellendi: 00:13 22.01.2025)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
AFAD, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin Edremit Körfezi'nde 5.3 büyüklüğünde olduğu bilgisini paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) saat 23.38'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında çevre illerden de hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.65 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkezi Edremit Körfezi olarak belirlenirken büyüklüğünse 5.3 olduğu açıklandı. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak değerlendirildi.
Kandilli Rasathanesi saat 23.53'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

'Olumsuz bir durum yok'

AFAD'dan depreme dair herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bilgisi verildi.
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