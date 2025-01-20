https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/sanliurfada-korkutan-deprem--1092870607.html
Şanlıurfa'da korkutan deprem
Şanlıurfa'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T16:27+0300
2025-01-20T16:27+0300
2025-01-20T16:29+0300
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AFAD, Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16:06'da gerçekleşen depremin derinliği 10.83 km olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/son-dakika-deprem-afad-duyurdu-sivasta-art-arda-depremler-1092849722.html
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Şanlıurfa'da korkutan deprem
16:27 20.01.2025 (güncellendi: 16:29 20.01.2025)
Şanlıurfa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16:06'da gerçekleşen depremin derinliği 10.83 km olarak ölçüldü.