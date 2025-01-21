Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır

"Özgür Özel’in direnmesinin birkaç nedeni var. 1- Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır. Çünkü, İmamoğlu’nun adaylığı konusunda bir konsensüs yok. İmamoğlu’nu isteyen grup kadar ona karşı çıkanlar var. 2- Mansur Yavaş faktörü. Mansur Yavaş’ın CHP’nin içinde gücü yok. Ama toplumda karşılığı var. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ilan edildiği taktirde Mansur Yavaş kendini özgür hissedecek. Çünkü, “Benimle görüşülmedi” diyecek. Kendisinin dışlandığını görecek. Mansur Yavaş yeni dönemde belediye başkan adayı olmayacağı ve cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konusunda kendini bağladı. Ya CHP’nin adayı olacak ya da milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak. 3- Daha da önemlisi Özgür Özel’in kendisi cumhurbaşkanı adayı. “Ben aday değilim” diye yaptığı açıklamalara inanmayın. Yarın partide Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş çatlağı derinleştiğinde birleştirici olarak CHP Genel Başkanı öne çıkacak. İlk başlarda Kılıçdaroğlu da istemiyordu ama fırsatı bulunca aynı formülle cumhurbaşkanı adayı olmadı mı?"