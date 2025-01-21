https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/abdulkadir-selvi-imamoglunun-cumhurbaskani-adayligi-ilan-edilirse-chp-parcalanir-1092886687.html
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Selvi, "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır" dedi ve CHP içinde aday belirleme sürecinde yaşananları anlattı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T10:07+0300
2025-01-21T10:07+0300
2025-01-21T10:07+0300
politika
ekrem imamoğlu
özgür özel
chp
adaylık
recep tayyip erdoğan
mansur yavaş
cumhurbaşkanlığı
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CHP lideri Özel, 'adayımız hazır' açıklaması yapmıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı açıklanmazsa Özgür Özel direnmeye devam ediyor demektir" dedi ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada "Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. 'Hodri meydan' diyorum. Madem öyle getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, Cumhuriyet Halk Partisi her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabını." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ibb-baskani-imamogluna-sorusturma-acildi-paylasim-yapanlara-da-sorusturma-baslatildi-1092876281.html
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ekrem imamoğlu, özgür özel, chp, adaylık, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı
ekrem imamoğlu, özgür özel, chp, adaylık, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır
Hürriyet yazarı Selvi, "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır" dedi ve CHP içinde aday belirleme sürecinde yaşananları anlattı.
CHP lideri Özel, 'adayımız hazır' açıklaması yapmıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı açıklanmazsa Özgür Özel direnmeye devam ediyor demektir" dedi ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu
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"Özgür Özel’in direnmesinin birkaç nedeni var. 1- Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır. Çünkü, İmamoğlu’nun adaylığı konusunda bir konsensüs yok. İmamoğlu’nu isteyen grup kadar ona karşı çıkanlar var. 2- Mansur Yavaş faktörü. Mansur Yavaş’ın CHP’nin içinde gücü yok. Ama toplumda karşılığı var. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ilan edildiği taktirde Mansur Yavaş kendini özgür hissedecek. Çünkü, “Benimle görüşülmedi” diyecek. Kendisinin dışlandığını görecek. Mansur Yavaş yeni dönemde belediye başkan adayı olmayacağı ve cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konusunda kendini bağladı. Ya CHP’nin adayı olacak ya da milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak. 3- Daha da önemlisi Özgür Özel’in kendisi cumhurbaşkanı adayı. “Ben aday değilim” diye yaptığı açıklamalara inanmayın. Yarın partide Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş çatlağı derinleştiğinde birleştirici olarak CHP Genel Başkanı öne çıkacak. İlk başlarda Kılıçdaroğlu da istemiyordu ama fırsatı bulunca aynı formülle cumhurbaşkanı adayı olmadı mı?"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada "Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. 'Hodri meydan' diyorum. Madem öyle getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, Cumhuriyet Halk Partisi her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabını." dedi.