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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Selvi, "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır" dedi ve CHP içinde aday belirleme sürecinde yaşananları anlattı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Özel, 'adayımız hazır' açıklaması yapmıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı açıklanmazsa Özgür Özel direnmeye devam ediyor demektir" dedi ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada "Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. 'Hodri meydan' diyorum. Madem öyle getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, Cumhuriyet Halk Partisi her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabını." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ibb-baskani-imamogluna-sorusturma-acildi-paylasim-yapanlara-da-sorusturma-baslatildi-1092876281.html
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ekrem imamoğlu, özgür özel, chp, adaylık, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı
ekrem imamoğlu, özgür özel, chp, adaylık, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır

10:07 21.01.2025
© AA / Erhan ElaldıCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / Erhan Elaldı
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Hürriyet yazarı Selvi, "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır" dedi ve CHP içinde aday belirleme sürecinde yaşananları anlattı.
CHP lideri Özel, 'adayımız hazır' açıklaması yapmıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı açıklanmazsa Özgür Özel direnmeye devam ediyor demektir" dedi ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.
"Özgür Özel’in direnmesinin birkaç nedeni var. 1- Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirse CHP parçalanır. Çünkü, İmamoğlu’nun adaylığı konusunda bir konsensüs yok. İmamoğlu’nu isteyen grup kadar ona karşı çıkanlar var. 2- Mansur Yavaş faktörü. Mansur Yavaş’ın CHP’nin içinde gücü yok. Ama toplumda karşılığı var. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ilan edildiği taktirde Mansur Yavaş kendini özgür hissedecek. Çünkü, “Benimle görüşülmedi” diyecek. Kendisinin dışlandığını görecek. Mansur Yavaş yeni dönemde belediye başkan adayı olmayacağı ve cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konusunda kendini bağladı. Ya CHP’nin adayı olacak ya da milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak. 3- Daha da önemlisi Özgür Özel’in kendisi cumhurbaşkanı adayı. “Ben aday değilim” diye yaptığı açıklamalara inanmayın. Yarın partide Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş çatlağı derinleştiğinde birleştirici olarak CHP Genel Başkanı öne çıkacak. İlk başlarda Kılıçdaroğlu da istemiyordu ama fırsatı bulunca aynı formülle cumhurbaşkanı adayı olmadı mı?"

Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada "Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. 'Hodri meydan' diyorum. Madem öyle getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, Cumhuriyet Halk Partisi her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabını." dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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