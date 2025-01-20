https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ibb-baskani-imamogluna-sorusturma-acildi-paylasim-yapanlara-da-sorusturma-baslatildi-1092876281.html
İBB Başkanı İmamoğlu'na soruşturma açıldı: Paylaşım yapanlara da soruşturma başlatıldı
İBB Başkanı İmamoğlu'na soruşturma açıldı: Paylaşım yapanlara da soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, konu hakkında paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T19:31+0300
2025-01-20T19:31+0300
2025-01-20T19:31+0300
türkiye
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
chp kurultayı
chp istanbul il merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yapan kişilere soruşturma başlattı.Başsavcılık, bugün CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başsavcı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler üzerine 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Savcılık konu hakkında paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.Başsavcılığın yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra Twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/adalet-bakani-yilmaz-tunc-yargi-mensuplarimizi-hedef-alan-tehditkar-aciklamalar-kabul-edilemez-1092869480.html
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istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp kurultayı, chp istanbul il merkezi
istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp kurultayı, chp istanbul il merkezi
İBB Başkanı İmamoğlu'na soruşturma açıldı: Paylaşım yapanlara da soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, konu hakkında paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının sahiplerine de açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yapan kişilere soruşturma başlattı.
Başsavcılık, bugün CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başsavcı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler üzerine 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Savcılık konu hakkında paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.
Başsavcılığın yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra Twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.