https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/abdnin-bm-daimi-temsilci-adayi-rusya-ve-cinin-veto-yetkisine-karsi-mucadele-edecegiz-1092917601.html
ABD'nin BM Daimi Temsilci Adayı: Rusya ve Çin'in veto yetkisine karşı mücadele edeceğiz
ABD'nin BM Daimi Temsilci Adayı: Rusya ve Çin'in veto yetkisine karşı mücadele edeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD’nin BM Daimi Temsilci Adayı Elise Stefanik, Washington'un ortak çıkarlarını paylaşmayan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin veto yetkisine sahip olmasının... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T22:53+0300
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bm güvenlik konseyi
senato
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci adayı Elise Stefanik, göreve gelmesi halinde Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto haklarıyla mücadele edeceğini söyledi.Senato'daki bir oturumda konuşan Stefanik, “Daimi Beşli'de (Güvenlik Konseyi) Çin ve Rusya'nın veto etme hakkı her gün karşılaşacağımız bir zorluk. Bu, mücadeleye devam etmemiz gereken bir zorluk” dedi.Washington'un ortak çıkarlarını paylaşmayan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin veto yetkisine sahip olmasının rahatsız edici olduğunu kabul ederek, ABD'li senatörlerin bu konudaki görüşlerine katıldığını vurgulayan Stefanik, “Açıkça konuşmak ve Amerikan değerlerini savunmak ve Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin sesi olmakönemlidir, ancak bu zorlu bir görevdir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-soylediklerinin-hayata-gecirilmesi-durumunda-abdnin-ic-ve-dis-politikasinda-ciddi-1092913711.html
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abd, washington, elise stefanik, çin, rusya, veto, bm güvenlik konseyi, senato, oturum
abd, washington, elise stefanik, çin, rusya, veto, bm güvenlik konseyi, senato, oturum
ABD'nin BM Daimi Temsilci Adayı: Rusya ve Çin'in veto yetkisine karşı mücadele edeceğiz
ABD’nin BM Daimi Temsilci Adayı Elise Stefanik, Washington'un ortak çıkarlarını paylaşmayan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin veto yetkisine sahip olmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci adayı Elise Stefanik, göreve gelmesi halinde Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto haklarıyla mücadele edeceğini söyledi.
Senato'daki bir oturumda konuşan Stefanik, “Daimi Beşli'de (Güvenlik Konseyi) Çin ve Rusya'nın veto etme hakkı her gün karşılaşacağımız bir zorluk. Bu, mücadeleye devam etmemiz gereken bir zorluk” dedi.
Washington'un ortak çıkarlarını paylaşmayan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin veto yetkisine sahip olmasının rahatsız edici olduğunu kabul ederek, ABD'li senatörlerin bu konudaki görüşlerine katıldığını vurgulayan Stefanik, “Açıkça konuşmak ve Amerikan değerlerini savunmak ve Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin sesi olmakönemlidir, ancak bu zorlu bir görevdir” ifadelerini kullandı.