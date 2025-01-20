https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/chp-genclik-kollari-baskani-cem-aydin-gozaltina-alindi-1092850924.html

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığını duyurdu. Başarır, Aydın'ın bir sosyal medya... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T09:30+0300

2025-01-20T09:30+0300

2025-01-20T10:16+0300

politika

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gözaltı

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya paylaşımı nedeniyke CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığını bildirdi. Başarır, "Parti Meclisi Üyemiz ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı" diye yazdı.Aydın'ın gözaltına alınma nedeninin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğu belirtildi. Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın evinde de arama yapıldığı kartıldı.Cem Aydın neden gözaltına alındı?Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı."Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.​​​​​​​​​​​​​​Cem Aydın kimdir?1996 doğumlu Cem Aydın, lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Aydın, şu anda Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Akademik hayatını, siyasi vizyonuyla birleştiren Aydın, genç yaşına rağmen etkili bir kariyer çizgisi oluşturdu.Cem Aydın’ın siyasi kariyeri, 15 yaşında CHP lise örgütlenmesi ile başladı. Genç yaşına rağmen kısa sürede sorumluluklar üstlenen Aydın, bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini başarıyla yürüttü.Siyasetin yanı sıra, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği gibi önemli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldı. Aydın, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de öne çıkıyor. Ayrıca, Beylikdüzü Spor Kulübü Disiplin Kurulu Üyeliği görevini 2016-2018 yılları arasında üstlendi. CHP'nin 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda tek aday olan Cem Aydın partinin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-naci-gorurden-adiyaman-ve-3-il-icin-deprem-uyarisi-fay-hatlarini-siraladi-kirilmaya-hazir-1092846484.html

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