Uzmanlar değerlendirdi: Suriye'de SDG silah bırakır mı?

“PKK, YPG, SDG nin hepsinin ortak amacı yeni Suriye Cumhuriyeti Devleti'nde bir yer yurt edinmek. Bu yer yurt isteği aslında sadece bir Al-Şara yönetimdeki hükümette ya da devlet yöneticiliğine ortak olmaktan öte, kedilerince bir kürt devleti kurma amacı taşıyor. Bunun bir Kürdistan ya da bir Kürt devleti olmayacağını sadece Amerikan güdümünde, denetiminde bir teröristan olacağını hepimiz biliyoruz. Buradaki en büyük gaye ve amaç bu. Bugün konuşulan silah bırakma olayı ise Sayın Cumhurbaşkanımız yine tabi bunun ilk ateşini fitilleyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarihi bir çağrı ile ortaya çıktı. Türkiye terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce çözüm sürecini başlatırken AK Parti'nin gerçekten trend yaptığı, oy oranı en yüksek olduğu, ülkenin ekonomik olarak en yüksek güce sahip olduğu bir dönemdi. Cumhurbaşkanımız, “Madem bu ülkede bir Kürt meselesi üzerinden, PKK terör örgütü bu ülkede kan akıtıyor, bazı siyasi güçler siyasi uzantılar bundan rant elde ediyor, Kürtlerle hiç ilgisi olmamasına rağmen bu konuda bir eylem gerçekleşiyor, o zaman bu sorunu çözmek gerekiyor” dedi ve bir çözüm süreci başlattı. Çözüm süreci muhteşem bir başlangıçla ama yanlış aktörlerin ve FETÖ terör örgütü ve PKK terör örgütünün işbirliği ile başarısız oldu. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile yeni bir süreç başlatıldı. Gerçekten Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsuru oldukları ve bölünmez bütünlüğü de vurgu yapıldı. Suriye'de de, Irak'ta da, Türkiye'de de ne kadar teröre bağlantılı kişi, ne kadar silahı olan teröristler varsa silah bırakması gerektiğini dile getirildi. Bugün YPG'de de aslında bundan bir cesaret bularak, bunu aslında bir koz olarak kullanmak istedi. Tamam biz silah bırakalım ama siz de Suriye'de bir devlet oluşumuna izin verin diyorlar. Yani buradaki gaye ve amaç bu aslında. Eğer siz bunu yapmazsanız da kusura bakmayın zaten bizim ağababamız belli diyorlar. Silahların tamamı Amerika'nın ve buraya gelen paraların tamamı Amerika'dan geliyor.”