Dışişleri Bakanı Fidan: Yeni Suriye’de PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasından satır başları:
Uluslararası topluma düşen görev Suriye’ye her türlü desteği sağlamaktır.
Suriye’yi bir rekabet alanı değil, bir işbirliği alanı olarak görmeliyiz.
Yaptırımların kaldırılması yoğun bir diplomatik çaba devam etmekte.
Suriye halkının ayakta durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi önem taşıyor.
Bölgenin geleceğinde teröre yer yok. Suriye'nin parçalanmasına asla müsade etmeyeceğiz.
Suriye'deki tüm dini, etnik, mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir.
Yeni Suriye’de PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok.Yeni yönetimin terörle konusundaki mücadele azminden memnuniyet duyuyoruz. Şimdi bunun uygulamaya geçilmesi gerekiyor.
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta faaliyete geçecek.
(Suriye yönetimine) DEAŞ konusunda da operasyonel destek sağlamayı teklif ettik.