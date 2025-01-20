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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alındı. Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma açılmıştı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T20:29+0300
2025-01-20T20:29+0300
2025-01-20T20:32+0300
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son dakika, ümit özdağ
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:29 20.01.2025 (güncellendi: 20:32 20.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alındı. Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma açılmıştı.