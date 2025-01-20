https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ukraynali-subay-iha-saldirisindan-korunmak-icin-kucuk-bir-cocugu-kullandi-1092865967.html

'Ukraynalı subay, İHA saldırısından korunmak için küçük bir çocuğu kullandı'

'Ukraynalı subay, İHA saldırısından korunmak için küçük bir çocuğu kullandı'

Sputnik Türkiye

Donbass'ta saldırılarına hedef gözetmeksizin Ukrayna ordusu, çocukları kalkan olarak kullanmaktan da çekinmiyor. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T14:19+0300

2025-01-20T14:19+0300

2025-01-20T14:19+0300

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rusya silahlı kuvvetleri

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insansız hava aracı (iha)

ukrayna ordusu

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Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki keşif birliğinde görevli FPV tipi İHA mangası komutanı, Ukrayna ordusundan bir subayın bir çocuğu cepheye götürdüğünü ve savunma amaçlı kullandığını belirtti.Sputnik'e konuşan Rus komutan, ekibinin Donetsk istikametinde Ukrayna ordusuna ait bir arazi aracı tespit ederek takibe aldığını anlattı.Ekibin aracı imha etme kararı aldığını söyleyen komutan, araçta dedektör bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.İHA'nın fark edilmesi üzerine araçtan 2 kişinin fırladığını anlatan komutan, "Şoför arabadan kaçtı ve az ileride düştü. Subay ise elinde çocukla çıktı ve yüzünü İHA'ya döndü" dedi.Rus komutan, İHA operatörünün çocuğu son fark ederek insansız aracı farklı bir yöne yönlendirdiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kirim-lideri-aksenov-yarimadanin-rusyaya-donusune-yonelik-ilk-adim-1991de-atildi-1092859064.html

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