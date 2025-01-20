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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ukraynali-subay-iha-saldirisindan-korunmak-icin-kucuk-bir-cocugu-kullandi-1092865967.html
'Ukraynalı subay, İHA saldırısından korunmak için küçük bir çocuğu kullandı'
'Ukraynalı subay, İHA saldırısından korunmak için küçük bir çocuğu kullandı'
Sputnik Türkiye
Donbass'ta saldırılarına hedef gözetmeksizin Ukrayna ordusu, çocukları kalkan olarak kullanmaktan da çekinmiyor. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T14:19+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki keşif birliğinde görevli FPV tipi İHA mangası komutanı, Ukrayna ordusundan bir subayın bir çocuğu cepheye götürdüğünü ve savunma amaçlı kullandığını belirtti.Sputnik'e konuşan Rus komutan, ekibinin Donetsk istikametinde Ukrayna ordusuna ait bir arazi aracı tespit ederek takibe aldığını anlattı.Ekibin aracı imha etme kararı aldığını söyleyen komutan, araçta dedektör bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.İHA'nın fark edilmesi üzerine araçtan 2 kişinin fırladığını anlatan komutan, "Şoför arabadan kaçtı ve az ileride düştü. Subay ise elinde çocukla çıktı ve yüzünü İHA'ya döndü" dedi.Rus komutan, İHA operatörünün çocuğu son fark ederek insansız aracı farklı bir yöne yönlendirdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kirim-lideri-aksenov-yarimadanin-rusyaya-donusune-yonelik-ilk-adim-1991de-atildi-1092859064.html
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ukrayna, donbass, donetsk, rusya silahlı kuvvetleri, sputnik, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, iha

'Ukraynalı subay, İHA saldırısından korunmak için küçük bir çocuğu kullandı'

14:19 20.01.2025
© AP Photo / Oleg PetrasiukUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
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Donbass'ta saldırılarına hedef gözetmeksizin Ukrayna ordusu, çocukları kalkan olarak kullanmaktan da çekinmiyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki keşif birliğinde görevli FPV tipi İHA mangası komutanı, Ukrayna ordusundan bir subayın bir çocuğu cepheye götürdüğünü ve savunma amaçlı kullandığını belirtti.

Sputnik'e konuşan Rus komutan, ekibinin Donetsk istikametinde Ukrayna ordusuna ait bir arazi aracı tespit ederek takibe aldığını anlattı.

Ekibin aracı imha etme kararı aldığını söyleyen komutan, araçta dedektör bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.

İHA'nın fark edilmesi üzerine araçtan 2 kişinin fırladığını anlatan komutan, "Şoför arabadan kaçtı ve az ileride düştü. Subay ise elinde çocukla çıktı ve yüzünü İHA'ya döndü" dedi.

Rus komutan, İHA operatörünün çocuğu son fark ederek insansız aracı farklı bir yöne yönlendirdiğini vurguladı.
Kırım Rusya topraklarına yeniden katılmasını kutluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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