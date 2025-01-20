https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kirim-lideri-aksenov-yarimadanin-rusyaya-donusune-yonelik-ilk-adim-1991de-atildi-1092859064.html

Kırım lideri Aksenov: Yarımadanın Rusya'ya dönüşüne yönelik ilk adım 1991'de atıldı

Kırım lideri Aksenov: Yarımadanın Rusya'ya dönüşüne yönelik ilk adım 1991'de atıldı

Sputnik Türkiye

Kırım lideri Aksenov, yarımadayı Rusya topraklarına döndüren Mart 2014 referandumuna giden yolun 1991'e uzandığını ifade etti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T12:02+0300

2025-01-20T12:02+0300

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Kırım Cumhuriyeti lideri Aleksey Aksenov, yarımadanın Rusya topraklarına dönüşüne yönelik ilk adımın 1991 yılında düzenlenen referandumla atıldığını belirtti.Rusya'da 20 Ocak'ta kutlanan Kırım Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aksenov, "Hiç abartmadan söylüyorum, bugün tarihi bir gün. Zira, her şeyden önce, 20 Ocak 1991'de yapılan Kırım'ın hukuki statüsüne ilişkin referandum, 16 Mart 2014'teki referandumun, eve dönüşün ilk adımı oldu" dedi.Aksenov, iki referandumdan çıkan sonuca bakıldığında, her zaman Rus dünyasının birliğinden yana olan ve 'dar görüşlü kasaba milliyetçiliğine', 'devlet politikası düzeyine yükseltilmiş ihanet kültüne' karşı çıkan Kırım halklarının medeni tercihinin değişmediğinin görüldüğünü vurguladı.Kırım'ın 1921 yılında ilk kez özerk statüye kavuştuğunu da anımsatan Aksenov, "70 sonra yurttaşlarımız güncellenen SSCB dahilinde bu statünün yeniden tesis edilmesi yönünde oy kullandı. Bu, Kırım topraklarında barış ve uyumun korunmasında önemli rol oynadı. Diğer birçok bölgede ise etnik gruplar arası çatışmalar halihazırda alevleniyor veya gelişiyordu. Kırımlılar, ülkeyi yıkmaya çalışanlara ve nefreti körükleyenlere barışçıl ve örgütlü bir direnişle karşılık verdi" ifadelerini kullandı.Aksenov, en son tahlilde bu statünün Kırım Baharı'na zemin hazırlamayı ve Rusya ile yeniden birleşmenin hukuki bütünlüğünü sağlamayı mümkün kıldığının altını çizdi.Kırım halkı, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda yüzde 96.77 ile Rusya'yla birleşmeyi kabul etmişti.Kırım, referandum sonrasında 18 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreniyle resmen Rusya'ya bağlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ukrayna-genelkurmay-baskanindan-rus-oresnik-hipersonik-fuzesiyle-ilgili-itiraf-1092854014.html

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