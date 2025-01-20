Kırım lideri Aksenov: Yarımadanın Rusya'ya dönüşüne yönelik ilk adım 1991'de atıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
09:18
2 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
11:10
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
12:10
4 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
12:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
13:10
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
13:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
13:41
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
14:10
2 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
14:22
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Gila Kantar: 'Optimizm, Polyannacılık değildir'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Sinangil: 'TSK'daki mantığa dayalı yönetim tarzını başka hiçbir yerde görmedim'
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
18:20
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
18:44
14 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
19:06
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş’in ölümü: Soruşturmaya ikinci savcı atandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ümit Özdağ hakkında soruşturma
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kirim-lideri-aksenov-yarimadanin-rusyaya-donusune-yonelik-ilk-adim-1991de-atildi-1092859064.html
Kırım lideri Aksenov: Yarımadanın Rusya'ya dönüşüne yönelik ilk adım 1991'de atıldı
Kırım lideri Aksenov: Yarımadanın Rusya'ya dönüşüne yönelik ilk adım 1991'de atıldı
Sputnik Türkiye
Kırım lideri Aksenov, yarımadayı Rusya topraklarına döndüren Mart 2014 referandumuna giden yolun 1991'e uzandığını ifade etti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T12:02+0300
2025-01-20T12:02+0300
dünya
haberler
kırım
kırım cumhuriyeti
sscb
rusya
sergey aksenov
bağımsızlık referandumu
referandum
kırım referandumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081605605_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_97e321c13c7ccbfa625d33543fc9717e.jpg
Kırım Cumhuriyeti lideri Aleksey Aksenov, yarımadanın Rusya topraklarına dönüşüne yönelik ilk adımın 1991 yılında düzenlenen referandumla atıldığını belirtti.Rusya'da 20 Ocak'ta kutlanan Kırım Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aksenov, "Hiç abartmadan söylüyorum, bugün tarihi bir gün. Zira, her şeyden önce, 20 Ocak 1991'de yapılan Kırım'ın hukuki statüsüne ilişkin referandum, 16 Mart 2014'teki referandumun, eve dönüşün ilk adımı oldu" dedi.Aksenov, iki referandumdan çıkan sonuca bakıldığında, her zaman Rus dünyasının birliğinden yana olan ve 'dar görüşlü kasaba milliyetçiliğine', 'devlet politikası düzeyine yükseltilmiş ihanet kültüne' karşı çıkan Kırım halklarının medeni tercihinin değişmediğinin görüldüğünü vurguladı.Kırım'ın 1921 yılında ilk kez özerk statüye kavuştuğunu da anımsatan Aksenov, "70 sonra yurttaşlarımız güncellenen SSCB dahilinde bu statünün yeniden tesis edilmesi yönünde oy kullandı. Bu, Kırım topraklarında barış ve uyumun korunmasında önemli rol oynadı. Diğer birçok bölgede ise etnik gruplar arası çatışmalar halihazırda alevleniyor veya gelişiyordu. Kırımlılar, ülkeyi yıkmaya çalışanlara ve nefreti körükleyenlere barışçıl ve örgütlü bir direnişle karşılık verdi" ifadelerini kullandı.Aksenov, en son tahlilde bu statünün Kırım Baharı'na zemin hazırlamayı ve Rusya ile yeniden birleşmenin hukuki bütünlüğünü sağlamayı mümkün kıldığının altını çizdi.Kırım halkı, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda yüzde 96.77 ile Rusya'yla birleşmeyi kabul etmişti.Kırım, referandum sonrasında 18 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreniyle resmen Rusya'ya bağlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ukrayna-genelkurmay-baskanindan-rus-oresnik-hipersonik-fuzesiyle-ilgili-itiraf-1092854014.html
kırım
kırım cumhuriyeti
sscb
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081605605_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_c8965100c9f7c89c43ca35c2ac3710ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, kırım, kırım cumhuriyeti, sscb, rusya, sergey aksenov, bağımsızlık referandumu, referandum, kırım referandumu
haberler, kırım, kırım cumhuriyeti, sscb, rusya, sergey aksenov, bağımsızlık referandumu, referandum, kırım referandumu

Kırım lideri Aksenov: Yarımadanın Rusya'ya dönüşüne yönelik ilk adım 1991'de atıldı

12:02 20.01.2025
© Sputnik / Алексей МальгавкоKırım Rusya topraklarına yeniden katılmasını kutluyor
Kırım Rusya topraklarına yeniden katılmasını kutluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Abone ol
Kırım lideri Aksenov, yarımadayı Rusya topraklarına döndüren Mart 2014 referandumuna giden yolun 1991'e uzandığını ifade etti.
Kırım Cumhuriyeti lideri Aleksey Aksenov, yarımadanın Rusya topraklarına dönüşüne yönelik ilk adımın 1991 yılında düzenlenen referandumla atıldığını belirtti.

Rusya'da 20 Ocak'ta kutlanan Kırım Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aksenov, "Hiç abartmadan söylüyorum, bugün tarihi bir gün. Zira, her şeyden önce, 20 Ocak 1991'de yapılan Kırım'ın hukuki statüsüne ilişkin referandum, 16 Mart 2014'teki referandumun, eve dönüşün ilk adımı oldu" dedi.

Aksenov, iki referandumdan çıkan sonuca bakıldığında, her zaman Rus dünyasının birliğinden yana olan ve 'dar görüşlü kasaba milliyetçiliğine', 'devlet politikası düzeyine yükseltilmiş ihanet kültüne' karşı çıkan Kırım halklarının medeni tercihinin değişmediğinin görüldüğünü vurguladı.

Kırım'ın 1921 yılında ilk kez özerk statüye kavuştuğunu da anımsatan Aksenov, "70 sonra yurttaşlarımız güncellenen SSCB dahilinde bu statünün yeniden tesis edilmesi yönünde oy kullandı. Bu, Kırım topraklarında barış ve uyumun korunmasında önemli rol oynadı. Diğer birçok bölgede ise etnik gruplar arası çatışmalar halihazırda alevleniyor veya gelişiyordu. Kırımlılar, ülkeyi yıkmaya çalışanlara ve nefreti körükleyenlere barışçıl ve örgütlü bir direnişle karşılık verdi" ifadelerini kullandı.

Aksenov, en son tahlilde bu statünün Kırım Baharı'na zemin hazırlamayı ve Rusya ile yeniden birleşmenin hukuki bütünlüğünü sağlamayı mümkün kıldığının altını çizdi.

Kırım halkı, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda yüzde 96.77 ile Rusya'yla birleşmeyi kabul etmişti.

Kırım, referandum sonrasında 18 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreniyle resmen Rusya'ya bağlanmıştı.
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
Ukrayna krizi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan Rus Oreşnik hipersonik füzesiyle ilgili itiraf
10:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала