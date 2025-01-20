https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-iki-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1092861059.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta iki yerleşim birimi kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta iki yerleşim birimi kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde iki yerleşim birimini ele geçirdiği ve bin 390... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T12:41+0300
2025-01-20T12:41+0300
2025-01-20T12:37+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Novoyegorovka yerleşimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Ukrayna ordusunun 400 kadar askeri etkisiz hale getirilirken biri ABD yapımı Bradley olmak üzere beş adet zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Şevçenko köyünün kontrolünü ele geçirdi. Düşman güçler 545 asker ve iki ABD yapımı zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 20 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman 220’den fazla asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı birlikler 140 kadar asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna güçlerinin kaybı 65’ten fazla asker oldu.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının montaj edildiği ve depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu noktalar imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun Fransa yapımı Hammer uçak bombası, sekiz adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 86 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/tataristanda-ukrayna-ihalar-sanayi-tesislerine-saldirmaya-calisti-1092852662.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, bradley, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, bradley, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta iki yerleşim birimi kontrol altına alındı
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde iki yerleşim birimini ele geçirdiği ve bin 390 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Novoyegorovka yerleşimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Ukrayna ordusunun 400 kadar askeri etkisiz hale getirilirken biri ABD yapımı Bradley olmak üzere beş adet zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Şevçenko köyünün kontrolünü ele geçirdi. Düşman güçler 545 asker ve iki ABD yapımı zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 20 kadar asker olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman 220’den fazla asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı birlikler 140 kadar asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna güçlerinin kaybı 65’ten fazla asker oldu.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının montaj edildiği ve depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu noktalar imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun Fransa yapımı Hammer uçak bombası, sekiz adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 86 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti.