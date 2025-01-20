https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/son-dakika-deprem-afad-duyurdu-sivasta-art-arda-depremler-1092849722.html

Son dakika deprem, AFAD duyurdu: Sivas'ta art arda depremler

Son dakika deprem, AFAD duyurdu: Sivas'ta art arda depremler

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Sabahın ilk saatlerinde 3.2 büyüklüğünde depremle sallanan Sivas'ta... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T08:39+0300

2025-01-20T08:39+0300

2025-01-20T08:47+0300

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

sivas

kandilli

kandilli rasathanesi

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Sivas yeni güne peş peşe meydana gelen depremlerle uyandı. Sivas'ta saat 04.31'de 3.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremi sırasıyla 3.3 ve 3.9'luk depremler izledi. AFAd'ın verilerine Sivas'ta saat 08.30'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Sivas Ulaş olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Sivas'taki depremin büyüklüğünü 3.9...AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesini güncel verilerle duyuruyor. "Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için sarsıntıyı hissedenler son depremler listesini kontrol ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-naci-gorurden-adiyaman-ve-3-il-icin-deprem-uyarisi-fay-hatlarini-siraladi-kirilmaya-hazir-1092846484.html

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