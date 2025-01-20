https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/son-dakika-deprem-afad-duyurdu-sivasta-art-arda-depremler-1092849722.html
Son dakika deprem, AFAD duyurdu: Sivas'ta art arda depremler
Son dakika deprem, AFAD duyurdu: Sivas'ta art arda depremler
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Sabahın ilk saatlerinde 3.2 büyüklüğünde depremle sallanan Sivas'ta... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T08:39+0300
2025-01-20T08:39+0300
2025-01-20T08:47+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
sivas
kandilli
kandilli rasathanesi
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Sivas yeni güne peş peşe meydana gelen depremlerle uyandı. Sivas'ta saat 04.31'de 3.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremi sırasıyla 3.3 ve 3.9'luk depremler izledi. AFAd'ın verilerine Sivas'ta saat 08.30'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Sivas Ulaş olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Sivas'taki depremin büyüklüğünü 3.9...AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesini güncel verilerle duyuruyor. "Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için sarsıntıyı hissedenler son depremler listesini kontrol ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-naci-gorurden-adiyaman-ve-3-il-icin-deprem-uyarisi-fay-hatlarini-siraladi-kirilmaya-hazir-1092846484.html
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son depremler listesi, son dakika deprem, son dakika, sivas deprem, en son deprem nerede, az önce deprem mi oldu, son dakika sivas deprem, afad ve kandilli son dakika, kandilli rasathanesi son dakika depremler listesi
Son dakika deprem, AFAD duyurdu: Sivas'ta art arda depremler
08:39 20.01.2025 (güncellendi: 08:47 20.01.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Sabahın ilk saatlerinde 3.2 büyüklüğünde depremle sallanan Sivas'ta 3.9'luk bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Sivas yeni güne peş peşe meydana gelen depremlerle uyandı. Sivas'ta saat 04.31'de 3.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremi sırasıyla 3.3 ve 3.9'luk depremler izledi.
AFAd'ın verilerine Sivas'ta saat 08.30'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Sivas Ulaş olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Sivas'taki depremin büyüklüğünü 3.9...
AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesini güncel verilerle duyuruyor. "Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için sarsıntıyı hissedenler son depremler listesini kontrol ediyor.