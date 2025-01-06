https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/djokovic-sinir-disi-olayi-sonrasi-her-avustralya-ziyaretinde-hala-travma-yasadigini-acikladi-1092398994.html

Djokovic, sınır dışı olayı sonrası her Avustralya ziyaretinde hala travma yaşadığını açıkladı

Djokovic, sınır dışı olayı sonrası her Avustralya ziyaretinde hala travma yaşadığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Dünya tenisinin önde gelen isimlerinden Novak Djokovic, 2022 yılında Kovid aşısı olmadığı için 5 gün mülteci otelinde kalmış ve Avustralya Açık Tenis... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T17:29+0300

2025-01-06T17:29+0300

2025-01-06T17:29+0300

spor

avustralya açık tenis turnuvası

avustralya

novak djokovic

pandemi

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Avustralya Açık Tenis Turnuvası 2025'e katılmak için Avustralya'ya gelen Novak Djokovic medya organı Herald Sun'a açıklamalar yaptı. Ünlü tenisçi Novak Djokovic, ülkede yaşadığı sınır dışı olayı ve sonrasında yaşadığı travmayı anlattı. 2022'nin Ocak ayında Kovid aşısı olmadığı için ülkeye alınmamış, 5 gün boyunca mültecilerin kaldığı otelde konaklamak zorunda kalmıştı. Djokovic, ertesi yıl pandemi kurallarının gevşetilmesiyle Avustralya'ya gelmiş ve turnuvayı 10. kez kazanmıştı. Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 6 Ocak itibariyle başladı ve turnuvada yarışması beklenen 37 yaşındaki ünlü sporcu, sınır dışı edilmesi olayına atıfta bulunarak "Avustralya'ya indiğim son birkaç seferde pasaport kontrolünden ve göçmenlik bürosundan geçerken üç yıl öncesinden kalma bir travma yaşadım" dedi. Djokovic, ATP sıralamalarına göre 428 hafta 1 numarada kalarak bunu en uzun süre başaran tenisçi unvanına sahip.'Kin tutmuyorum'"Pasaport kontrolünden geçerken bazı izler hala orada duruyor, sadece göçmenlik tarafından birinin yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol ediyorum" diyen Djokovic, "Beni alacaklar mı, tekrar gözaltına mı alacaklar yoksa gitmeme izin mi verecekler?" gibi duygulara kapıldığını itirtaf etti. Novak Djokovic, ertesi yıl turnuvayı kazanmasıyla ilgili "Kin tutmuyorum. Ertesi yıl hemen geldim ve kazandım. Ailem ve tüm ekip oradaydı ve bir önceki yıl yaşadıklarımı göz önünde bulundurursak, bu şimdiye kadar elde ettiğim en duygusal galibiyetlerden biriydi" ifadelerini kullandı. Ünlü tenisçi pandemiyle ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220115/novak-djokovic-yeniden-multecilerin-tutuldugu-otele-yerlestirildi-1052763988.html

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