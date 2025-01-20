https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/sergen-yalcindan-canli-yayinda-cok-sert-sozler-bunlar-anlatilmaz-rezil-ederim-1092847573.html

Sergen Yalçın'dan canlı yayında çok sert sözler: 'Bunlar anlatılmaz, rezil ederim'

Sergen Yalçın'dan canlı yayında çok sert sözler: 'Bunlar anlatılmaz, rezil ederim'

Sputnik Türkiye

Sergen Yalçın, katıldığı bir canlı yayında kendisiyle ilgili iddialara sert tepki gösterdi. Yalçın, “Yalan yanlış hikayeler anlatanları rezil ederim” derken... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T06:53+0300

2025-01-20T06:53+0300

2025-01-20T06:53+0300

spor

samsunspor

beşiktaş

sergen yalçın

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Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, katıldığı bir programda, kendisiyle ilgili iddialara çok sert tepki gösterdi. “Benimle ilgili yalan yanlış hikaye anlatanları canlı yayında rezil ederim” diyen Yalçın, ailesiyle birlikte zor bir dönemden geçtiğini ve bu durumun artık tahammül edilemez bir hal aldığını ifade etti.Yalçın, “28 aydır hastanelerde dolaşıyoruz. Ailecek perişan olduk. Artık yeter! Benimle ilgili ne anlatacaksanız anlatın ve bu konu kapansın” sözleriyle yaşadığı süreci açıkladı.Samsunspor Başkanı’na tepkiSamsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da değinen Yalçın, sert ifadeler kullandı: “Sen benim aylardır neler yaşadığımı biliyor musun? Sen Samsunspor Başkanı’sın, çık Samsunspor’la ilgili konuş. Bana ne Sergen çalışmış, evde oturmuş! Sana ne benim ailemin yaşadıklarından. Bu kadar ayıp konuşmalar yapmayın.”'İş ahlakımı sorgulayanlara tavsiyem…'Sergen Yalçın, iş hayatıyla ilgili iddialar ve eleştiriler konusunda da açıkça konuştu. Anadolu takımlarında ve büyük kulüplerde yaptığı çalışmaları hatırlatan Yalçın, “Gidin, Anadolu’da o takımları nereden nereye getirdiğime bakın. Ondan sonra iş ahlakımı sorgulayın ve aptal hikayelerinizi anlatın” dedi.Yalçın, futbolculuk döneminden anıların medya programlarında paylaşılmasını da eleştirdi. “Beşiktaş-Fenerbahçe maçında saha içinde Mustafa Doğan’la konuştuğumuz şeyleri YouTube’da anlatmak doğru mu? Bunlar anlatılmaz, yıllarca bir sürü şey yaşadık ama televizyonlarda konuşulmaz” dedi.Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarıSamsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulunarak, “Sergen Yalçın Beşiktaş’a gitmedi çünkü kaosa girmek istemiyor. Thomas Reis, Samsunspor’da kafası rahat. Kendini Almanya’da gibi hissediyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, Yalçın’ın tepkisini çeken konuların başında geldi.

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