Şanlıurfa’da kaçak elektrikle kripto para vurgunu: Günlük 6 bin kWh tüketim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
09:18
2 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
11:10
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
12:10
4 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
12:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
13:10
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
13:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
13:41
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
14:10
2 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
14:22
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Gila Kantar: 'Optimizm, Polyannacılık değildir'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Sinangil: 'TSK'daki mantığa dayalı yönetim tarzını başka hiçbir yerde görmedim'
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
18:20
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
18:44
14 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
19:06
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/sanliurfada-kacak-elektrikle-kripto-para-vurgunu-gunluk-6-bin-kwh-tuketim-1092874882.html
Şanlıurfa’da kaçak elektrikle kripto para vurgunu: Günlük 6 bin kWh tüketim
Şanlıurfa’da kaçak elektrikle kripto para vurgunu: Günlük 6 bin kWh tüketim
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik kullanarak kripto para üretimi yapan bir tesis, yapay zeka ve dron destekli çalışmalarla tespit edildi. Dicle... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T18:05+0300
2025-01-20T18:05+0300
türkiye
kripto
kripto para
kripto para cüzdanı
kripto para madenciliği
verge kripto para birimi
kripto ruble
para
para cezası
dijital para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092874230_0:61:1260:770_1920x0_80_0_0_425f5832a4e1cdcc4bf39c1aee9e5e39.jpg
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, tarlanın ortasında tuğlalarla kamufle edilmiş bir yapıda kripto para üretildiği belirlendi.Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda kaçak kripto para tesisi tespit edildi. Ekipler, yapının 2 bin 500 kVA gücündeki kayıt dışı bir trafoyla bağlantılı olduğunu tespit etti. Düzenek, günlük 6 bin kilovatsaatlik yüksek bir elektrik tüketimine yol açıyordu.Hukuki süreç başlatıldıKaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatan Dicle Elektrik yetkilileri, sorumluların belirlenmesi amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirket yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının hem ekonomik kayıplara yol açtığını hem de bölgedeki enerji altyapısını zorladığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/sanliurfada-fabrikada-kacak-elektrik-tespit-edildi-gunluk-1300-hanenin-elektrigini-tuketti-1091939510.html
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092874230_80:0:1181:826_1920x0_80_0_0_038d6d77b0fe2fd0ce336c48997b45af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği, verge kripto para birimi, kripto ruble, para, para cezası, dijital para, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi
kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği, verge kripto para birimi, kripto ruble, para, para cezası, dijital para, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi

Şanlıurfa’da kaçak elektrikle kripto para vurgunu: Günlük 6 bin kWh tüketim

18:05 20.01.2025
© AA / Dicle ElektrikKripto Madenciliği
Kripto Madenciliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA / Dicle Elektrik
Abone ol
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik kullanarak kripto para üretimi yapan bir tesis, yapay zeka ve dron destekli çalışmalarla tespit edildi. Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, kaçak elektrikle mücadeleye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, tarlanın ortasında tuğlalarla kamufle edilmiş bir yapıda kripto para üretildiği belirlendi.
Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda kaçak kripto para tesisi tespit edildi. Ekipler, yapının 2 bin 500 kVA gücündeki kayıt dışı bir trafoyla bağlantılı olduğunu tespit etti. Düzenek, günlük 6 bin kilovatsaatlik yüksek bir elektrik tüketimine yol açıyordu.

Hukuki süreç başlatıldı

Kaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatan Dicle Elektrik yetkilileri, sorumluların belirlenmesi amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirket yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının hem ekonomik kayıplara yol açtığını hem de bölgedeki enerji altyapısını zorladığını vurguladı.
Fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
Şanlıurfa'da fabrikada 'kaçak elektrik' tespit edildi: Günlük 1300 hanenin elektriğini tüketti
23 Aralık 2024, 19:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала