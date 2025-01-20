https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/sanliurfada-kacak-elektrikle-kripto-para-vurgunu-gunluk-6-bin-kwh-tuketim-1092874882.html

Şanlıurfa’da kaçak elektrikle kripto para vurgunu: Günlük 6 bin kWh tüketim

Şanlıurfa’da kaçak elektrikle kripto para vurgunu: Günlük 6 bin kWh tüketim

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik kullanarak kripto para üretimi yapan bir tesis, yapay zeka ve dron destekli çalışmalarla tespit edildi. Dicle... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T18:05+0300

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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, tarlanın ortasında tuğlalarla kamufle edilmiş bir yapıda kripto para üretildiği belirlendi.Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda kaçak kripto para tesisi tespit edildi. Ekipler, yapının 2 bin 500 kVA gücündeki kayıt dışı bir trafoyla bağlantılı olduğunu tespit etti. Düzenek, günlük 6 bin kilovatsaatlik yüksek bir elektrik tüketimine yol açıyordu.Hukuki süreç başlatıldıKaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatan Dicle Elektrik yetkilileri, sorumluların belirlenmesi amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirket yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının hem ekonomik kayıplara yol açtığını hem de bölgedeki enerji altyapısını zorladığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/sanliurfada-fabrikada-kacak-elektrik-tespit-edildi-gunluk-1300-hanenin-elektrigini-tuketti-1091939510.html

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