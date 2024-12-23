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Şanlıurfa'da fabrikada 'kaçak elektrik' tespit edildi: Günlük 1300 hanenin elektriğini tüketti
Şanlıurfa'da fabrikada 'kaçak elektrik' tespit edildi: Günlük 1300 hanenin elektriğini tüketti
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik eritme fabrikasında kayıt dışı şekilde kurulan elektrik trafosu ele geçirildi. Dicle elektrik... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T19:03+0300
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Kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik denetimlerde Suruç'ta faaliyet gösteren fabrikada kayıt dışı trafo ele geçirildi.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik eritme fabrikasında kayıt dışı şekilde kurulan elektrik trafosu ele geçirildi. Dicle elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre fabrikanın 1300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Fabrikaya işlem yapılırken saclarla örtülü trafoya el konuldu.Firmanın açıklamasına göre bölge genelinde kullanılan kaçak elektriğin genellikle ısınma amaçlı kullanıldığı ve bu durumun sistemlere aşırı yük bindirdiği belirtildi. Bölgede kaçak elektrikle mücadele için yapay zeka destekli denetleme çalışmalarının devam edeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/elektrik-faturasinda-yeni-donem-aboneler-sirket-secebilecek-1091264327.html
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa il emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, suruç, kaçak yapılaşma, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik teli

Şanlıurfa'da fabrikada 'kaçak elektrik' tespit edildi: Günlük 1300 hanenin elektriğini tüketti

19:03 23.12.2024
© AA / Dicle ElektrikFabrika
Fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA / Dicle Elektrik
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik eritme fabrikasında kayıt dışı şekilde kurulan elektrik trafosu ele geçirildi. Dicle elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre fabrikanın 1300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Fabrikaya işlem yapılırken saclarla örtülü trafoya el konuldu.
Kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik denetimlerde Suruç'ta faaliyet gösteren fabrikada kayıt dışı trafo ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik eritme fabrikasında kayıt dışı şekilde kurulan elektrik trafosu ele geçirildi. Dicle elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre fabrikanın 1300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Fabrikaya işlem yapılırken saclarla örtülü trafoya el konuldu.
Firmanın açıklamasına göre bölge genelinde kullanılan kaçak elektriğin genellikle ısınma amaçlı kullanıldığı ve bu durumun sistemlere aşırı yük bindirdiği belirtildi. Bölgede kaçak elektrikle mücadele için yapay zeka destekli denetleme çalışmalarının devam edeceği açıklandı.
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