https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/sanliurfada-fabrikada-kacak-elektrik-tespit-edildi-gunluk-1300-hanenin-elektrigini-tuketti-1091939510.html

Şanlıurfa'da fabrikada 'kaçak elektrik' tespit edildi: Günlük 1300 hanenin elektriğini tüketti

Şanlıurfa'da fabrikada 'kaçak elektrik' tespit edildi: Günlük 1300 hanenin elektriğini tüketti

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik eritme fabrikasında kayıt dışı şekilde kurulan elektrik trafosu ele geçirildi. Dicle elektrik... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T19:03+0300

2024-12-23T19:03+0300

2024-12-23T19:03+0300

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Kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik denetimlerde Suruç'ta faaliyet gösteren fabrikada kayıt dışı trafo ele geçirildi.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde faaliyet gösteren bir plastik eritme fabrikasında kayıt dışı şekilde kurulan elektrik trafosu ele geçirildi. Dicle elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre fabrikanın 1300 hanenin elektrik tüketimine eş değer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Fabrikaya işlem yapılırken saclarla örtülü trafoya el konuldu.Firmanın açıklamasına göre bölge genelinde kullanılan kaçak elektriğin genellikle ısınma amaçlı kullanıldığı ve bu durumun sistemlere aşırı yük bindirdiği belirtildi. Bölgede kaçak elektrikle mücadele için yapay zeka destekli denetleme çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

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