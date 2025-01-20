https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/putin-moskova-trumpi-goreve-baslamasi-vesilesiyle-tebrik-ediyor-1092872591.html
Putin: Moskova, Trump’ı göreve başlaması vesilesiyle tebrik ediyor
Putin: Moskova, Trump’ı göreve başlaması vesilesiyle tebrik ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Donald Trump'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ettiğini belirtti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T17:18+0300
2025-01-20T17:18+0300
2025-01-20T17:47+0300
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rusya güvenlik konseyi
barış
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Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, Moskova'nın bugün göreve başlayacak olan Donald Trump'ı bu vesileyle tebrik ettiğini ifade etti.Putin, Moskova'nın yeni ABD yönetimiyle Ukrayna ihtilafı konusunda diyaloğa açık olduğunu vurguladı.Trump ve ekibinin Rusya ile doğrudan temasları yeniden kurmaya istekli olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Putin, ayrıca Moskova’nın, Trump’ın üçüncü dünya savaşını önlemek için her şeyin yapılması gerektiği yönündeki tutumunu ve sözlerini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.Hedefin kısa vadeli bir ateşkes değil, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı temelinde uzun vadeli bir barış olması gerektiğine dikkat çeken Putin, Rusya’nın ABD ile diyaloğun eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde tesis edileceğini varsaydığının altını çizdi.Putin, Rusya yönetiminin Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceğini, özel askeri operasyonun anlamının bundan ibaret olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/putin-nazilere-karsi-kazanilan-buyuk-zaferin-rusya-acisindan-onemini-anlatti-1092712715.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, abd, donald trump, tebrik, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, barış
rusya, kremlin, vladimir putin, abd, donald trump, tebrik, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, barış
Putin: Moskova, Trump’ı göreve başlaması vesilesiyle tebrik ediyor
17:18 20.01.2025 (güncellendi: 17:47 20.01.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Donald Trump'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ettiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, Moskova'nın bugün göreve başlayacak olan Donald Trump'ı bu vesileyle tebrik ettiğini ifade etti.
Putin, Moskova'nın yeni ABD yönetimiyle Ukrayna ihtilafı konusunda diyaloğa açık olduğunu vurguladı.
Trump ve ekibinin Rusya ile doğrudan temasları yeniden kurmaya istekli olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Putin, ayrıca Moskova’nın, Trump’ın üçüncü dünya savaşını önlemek için her şeyin yapılması gerektiği yönündeki tutumunu ve sözlerini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
Hedefin kısa vadeli bir ateşkes değil, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı temelinde uzun vadeli bir barış olması gerektiğine dikkat çeken Putin, Rusya’nın ABD ile diyaloğun eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde tesis edileceğini varsaydığının altını çizdi.
Amaç kısa bir ateşkes değil, güçlerin yeniden gruplanıp silahlanması ve sonrasında çatışmaya devam etmesi için bir tür mola değil, bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli bir barış olmalıdır.
Putin, Rusya yönetiminin Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceğini, özel askeri operasyonun anlamının bundan ibaret olduğunu ifade etti.