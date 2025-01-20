https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/putin-moskova-trumpi-goreve-baslamasi-vesilesiyle-tebrik-ediyor-1092872591.html

Putin: Moskova, Trump’ı göreve başlaması vesilesiyle tebrik ediyor

Putin: Moskova, Trump’ı göreve başlaması vesilesiyle tebrik ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Donald Trump'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ettiğini belirtti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T17:18+0300

2025-01-20T17:18+0300

2025-01-20T17:47+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, Moskova'nın bugün göreve başlayacak olan Donald Trump'ı bu vesileyle tebrik ettiğini ifade etti.Putin, Moskova'nın yeni ABD yönetimiyle Ukrayna ihtilafı konusunda diyaloğa açık olduğunu vurguladı.Trump ve ekibinin Rusya ile doğrudan temasları yeniden kurmaya istekli olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Putin, ayrıca Moskova’nın, Trump’ın üçüncü dünya savaşını önlemek için her şeyin yapılması gerektiği yönündeki tutumunu ve sözlerini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.Hedefin kısa vadeli bir ateşkes değil, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı temelinde uzun vadeli bir barış olması gerektiğine dikkat çeken Putin, Rusya’nın ABD ile diyaloğun eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde tesis edileceğini varsaydığının altını çizdi.Putin, Rusya yönetiminin Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceğini, özel askeri operasyonun anlamının bundan ibaret olduğunu ifade etti.

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rusya, kremlin, vladimir putin, abd, donald trump, tebrik, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, barış