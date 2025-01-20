https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-canan-karataytan-tartisma-yaratacak-sozler-ilac-firmalari-silah-firmalarindan-beter-1092864440.html
Prof. Dr. Canan Karatay'dan tartışma yaratacak sözler: 'İlaç firmaları silah firmalarından beter'
Prof. Dr. Canan Karatay'dan tartışma yaratacak sözler: 'İlaç firmaları silah firmalarından beter'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Canan Karatay ilaç firmalarının silah firmalarından 'daha beter' olduğunu belirtirken, bütün sağlık kongrelerinin ilaç firmaları tarafından finanse... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T13:46+0300
2025-01-20T13:46+0300
2025-01-20T13:47+0300
sağlik
canan karatay
prof. dr. canan karatay
ilaç
ilaç sektörü
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Yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın son çıkışı da çok konuşuluyor. Prof. Dr. Karatay ilaç firmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlaç firmaları silah firmalarından daha beterdir' derken, "Pazar ararlar ve insanlara yeni yeni bir ilaç satarlar, o ilaçtan sonra daha başka bir şey uyduralım da daha fazla da satalım derler. Bütün şirketlerde bu vardır, artırın artırın diye" dedi. Bütün kongreler ilaç firmaları tarafından finanse ediliyorBir televizyon programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın 'ilaç firmaları'na yönelik sözleri gündem oldu. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ilaç şirketleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Bütün firmalar aynı şeyi yapıyorProf. Dr. Karatay sözlerini şöyle sürdürdü; "Ben İngiltere'de okurken biz hastanenin amfisinde eğitim görürdük. Böyle lüks oteller, seyahatler yoktu. Kapitalizmin çok önemli acı bir sonucu ama insanlar üzerinde bunları yapmaları benim kalbimi acıtıyor. Yani bütün firmalar aynı şeyi yapıyor. Ar-Ge diye bir şey çıkardılar, tamam geliştirelim de daha diyelim ki bin kazanıyoruz eğer siz bana bu sene bin kazandınız öbür sene 2 bin kazandırmazsanız defonun gidin diyorlar"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/canan-karatay-magdurlari-platformu-kuruldu-9-ocakta-meslekten-men-talebiyle-hakim-karsisina-cikacak-1092316396.html
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canan karatay, prof. dr. canan karatay, ilaç, ilaç sektörü
canan karatay, prof. dr. canan karatay, ilaç, ilaç sektörü
Prof. Dr. Canan Karatay'dan tartışma yaratacak sözler: 'İlaç firmaları silah firmalarından beter'
13:46 20.01.2025 (güncellendi: 13:47 20.01.2025)
Prof. Dr. Canan Karatay ilaç firmalarının silah firmalarından 'daha beter' olduğunu belirtirken, bütün sağlık kongrelerinin ilaç firmaları tarafından finanse edilmesini eleştirdi.
Yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın son çıkışı da çok konuşuluyor. Prof. Dr. Karatay ilaç firmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlaç firmaları silah firmalarından daha beterdir' derken, "Pazar ararlar ve insanlara yeni yeni bir ilaç satarlar, o ilaçtan sonra daha başka bir şey uyduralım da daha fazla da satalım derler. Bütün şirketlerde bu vardır, artırın artırın diye" dedi.
Bütün kongreler ilaç firmaları tarafından finanse ediliyor
Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın 'ilaç firmaları'na yönelik sözleri gündem oldu. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ilaç şirketleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"İlaç firmaları silah firmalarından beterdir. Pazar ararlar ve insanlara yeni yeni bir ilaç satarlar, o ilaçtan sonra daha başka bir şey uyduralım da daha fazla da satalım derler. Bütün şirketlerde bu vardır, artırın artırın diye. Maalesef insanları korkutuyorlar. İnsanlar da telaşlanıyor, korkuyor ve paniğe kapılıyor. Doktorlar da sağ olsun tabii çok iyi olanlar var ama hiç araştırmadan, görmeden bunları kabul ediyorlar. Bütün hazırlanan kongreler ilaç firmaları tarafından finanse ediliyor. Peki mesela niye en lüks otellerde yapılıyor da bir üniversitenin amfisinde yapılmıyor?
Bütün firmalar aynı şeyi yapıyor
Prof. Dr. Karatay sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ben İngiltere'de okurken biz hastanenin amfisinde eğitim görürdük. Böyle lüks oteller, seyahatler yoktu. Kapitalizmin çok önemli acı bir sonucu ama insanlar üzerinde bunları yapmaları benim kalbimi acıtıyor. Yani bütün firmalar aynı şeyi yapıyor. Ar-Ge diye bir şey çıkardılar, tamam geliştirelim de daha diyelim ki bin kazanıyoruz eğer siz bana bu sene bin kazandınız öbür sene 2 bin kazandırmazsanız defonun gidin diyorlar"