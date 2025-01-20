https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-canan-karataytan-tartisma-yaratacak-sozler-ilac-firmalari-silah-firmalarindan-beter-1092864440.html

Prof. Dr. Canan Karatay'dan tartışma yaratacak sözler: 'İlaç firmaları silah firmalarından beter'

Prof. Dr. Canan Karatay'dan tartışma yaratacak sözler: 'İlaç firmaları silah firmalarından beter'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Canan Karatay ilaç firmalarının silah firmalarından 'daha beter' olduğunu belirtirken, bütün sağlık kongrelerinin ilaç firmaları tarafından finanse... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T13:46+0300

2025-01-20T13:46+0300

2025-01-20T13:47+0300

sağlik

canan karatay

prof. dr. canan karatay

ilaç

ilaç sektörü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104043/65/1040436507_0:133:2541:1562_1920x0_80_0_0_65dda4d0dfa505d5914a6f57a5052257.jpg

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın son çıkışı da çok konuşuluyor. Prof. Dr. Karatay ilaç firmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlaç firmaları silah firmalarından daha beterdir' derken, "Pazar ararlar ve insanlara yeni yeni bir ilaç satarlar, o ilaçtan sonra daha başka bir şey uyduralım da daha fazla da satalım derler. Bütün şirketlerde bu vardır, artırın artırın diye" dedi. Bütün kongreler ilaç firmaları tarafından finanse ediliyorBir televizyon programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın 'ilaç firmaları'na yönelik sözleri gündem oldu. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ilaç şirketleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Bütün firmalar aynı şeyi yapıyorProf. Dr. Karatay sözlerini şöyle sürdürdü; "Ben İngiltere'de okurken biz hastanenin amfisinde eğitim görürdük. Böyle lüks oteller, seyahatler yoktu. Kapitalizmin çok önemli acı bir sonucu ama insanlar üzerinde bunları yapmaları benim kalbimi acıtıyor. Yani bütün firmalar aynı şeyi yapıyor. Ar-Ge diye bir şey çıkardılar, tamam geliştirelim de daha diyelim ki bin kazanıyoruz eğer siz bana bu sene bin kazandınız öbür sene 2 bin kazandırmazsanız defonun gidin diyorlar"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/canan-karatay-magdurlari-platformu-kuruldu-9-ocakta-meslekten-men-talebiyle-hakim-karsisina-cikacak-1092316396.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

canan karatay, prof. dr. canan karatay, ilaç, ilaç sektörü