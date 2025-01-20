Orban'ın Trump'tan beklentisi yüksek: 'Güneş bile farklı doğacak, Brüksel'i işgal edeceğim'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'de Donald Trump'ın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, 'hedefi Brüksel'i işgal etmek olan' saldırının yeni bir aşamasını başlatacağını söyledi.



Trump'ın ABD başkanlığına gelmesinin Avrupa'da sağ siyasette büyük bir değişimin ikinci dalgasını başlatmaya yardımcı olacağını kaydeden Orban, "Sadece bir kaç saat sonra Güneş bile Brüksel'de farklı doğacak" ifadelerini kullandı.



"ABD'de yeni bir başkan, Brüksel'de büyük bir vatansever grubu, büyük bir coşku" diye devam eden Orban, "Büyük saldırı başlayabilir. Bu vesileyle Brüksel'i işgal etmeyi amaçlayan saldırının ikinci aşamasını başlatıyorum" vurgusu yaptı.



Trump, bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak yemin töreniyle Beyaz Saray'daki ikinci dönemine resmen başlayacak.



Orban, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasını müteakip ABD'ye giderek Cumhuriyetçi liderle birkaç kez bir araya gelmiş ve özellikle Ukrayna'da çözüm için temaslarda bulunmuştu.